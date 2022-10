I soldi del Pnrr dovranno essere usati con attenzione, oculatezza e trasparenza. Non soltanto perché la Corte dei Conti vigilerà su sprechi, frodi, conflitti di interesse: le misure che verranno prese nei prossimi mesi saranno decisive per lo sviluppo economico e persino per la tenuta sociale.

A Torino il convegno per celebrare i 160 anni dall’istituzione della Corte, ospitato nella sontuosa ‘Sala degli Svizzeri’ di Palazzo Reale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la seconda volta in pochi giorni in visita nel capoluogo piemontese, diventa una fotografia del momento che sta attraversando il Paese.

“Il periodo – avverte il presidente, Guido Carlino – è molto complesso. Tutto è caratterizzato dal Pnrr e noi siamo impegnati a garantire che possa essere attuato con efficacia, efficienza e speditezza”. Il magistrato non risparmia un cenno al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

Maria Teresa Polito, presidente della sezione di controllo della Corte per il Piemonte, ricorda che “le difficoltà della situazione e l’aumento delle diseguaglianze accentuano l’esigenza di tutela delle fasce più deboli della popolazione”.

A parlare apertamente di “coesione sociale a rischio” davanti al Presidente della Repubblica è Stefano Lo Russo, sindaco di Torino: “Bisogna dare risposte alle grandi questioni che scuotono il nostro Paese. Servono misure vigorose che pongano al centro la questione cruciale del lavoro. E serve un senso di responsabilità condiviso di tutto il sistema pubblico”.

“Le istituzioni devono lavorare fianco a fianco”, sottolinea il presidente del consiglio regionale, Stefano Allasia. Lo Russo si rivolge a Mattarella anche per rilanciare una questione che sta a cuore degli amministratori locali: “Sono le responsabilità personali dei sindaci sul piano penale, civile, contabile, che sono davvero fuori misura. E’ un tema che andrebbe affrontato dal legislatore con urgenza e pragmatismo, uscendo finalmente dalla retorica populista e demagogica degli ultimi anni”.

Commenti