IVREA. La Corsa dei 5 Laghi è una manifestazione podistica che nasce ad Ivrea nel 1977 e giunge quest’anno alla sua 44esima edizione. Sarà una edizione particolare in quanto siamo in periodo complicato a livello sanitario e sociale che avrà un forte impatto sia sulla logistica della gara che sui partecipanti.

Proprio per questo dovremo di rispettare il protocollo FIDAL per le gare su strada recentemente emanato che prevede, tra l’altro, l’obbligatoria’ del Green Pass / tampone per tutti i partecipanti ed organizzatori e la novità di quest’anno sarà lo spostamento del Centro Gara con partenza/arrivo presso l’area mercatale di Ivrea. Abbiamo mantenuto inalterato il resto del percorso, con una prima parte urbana (Via Palestro – Stadio della Canoa – passerella sulla Dora) e quindi la salita verso il parco naturale dei 5 Laghi di Ivrea e la parte boschiva/sterrata della gara con arrivo diretto da Monte Stella: poco meno di 25km per un dislivello complessivo di circa 450m.

La Manifestazione ha la doppia approvazione FIDAL / UISP ed aderisce al circuito “Provincia-TO che CORRE”. Le iscrizioni sono aperte saranno possibili solo online (sito Wedosport) fino alla sera di Giovedì 23 Settembre (o al raggiungimento dei 450 partecipanti).

Grazie ai nostri sponsor, garantiremo un ricco pacco gara (canotta tecnica running di Manifattura Sportiva) e molte altre sorprese: sacca FILA contenente il ricco pacco ristoro con Birra MENABREA – snack Ambrosiae – lattina Energy Boom, piu’ 20 premi ad estrazione offerti da Cicli Pagliughi / Arcansel / AL MASON / AIDme / Cicli Pagliughi, ricchi premi di categoria QUADRETTONI e servizio fotografico powered by PICA.

Tutti i dettagli su: https://www.corsa5laghi.it/ ed alla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/www.corsa5laghi.it.

Proprio per poter garantire la continuità della gara dopo l’edizione dello scorso anno che si è svolta in piena emergenza pandemica (con la versione Real 5Laghi in completa autogestione dei partecipanti), abbiamo costituito la scorsa primavera l’Associazione “La Compagnia dei 5 Laghi” spin-off del Comitato Organizzatore della Corsa dei 5 Laghi composto da tesserati del Gruppo Sportivo AVIS di Ivrea.

E’ una risposta alle recenti sfide portate dal contesto sociale creatosi con la pandemia, da persone interessate allo sviluppo territoriale, sociale ed turistico del Canavese.

Il gruppo fondatore si compone di 7 persone: Maurizio Leone, Marco Origlia, Alberto Campani, Fulvio Migiarra, Davide Vaccarono, Massimo Calvetto e Luisa Marchelli.

Tutte le persone della Compagnia dei 5 Laghi sono fortemente legate ed inserite nel contesto canavesano, dove lavorano, hanno cresciuto la propria famiglia e investono il loro tempo libero, accomunati dalla passione per la corsa amatoriale, la morfologia boschiva di origine morenica che circonda la città di Ivrea e la volontà di investire gran parte del proprio tempo libero su iniziative di volontariato con ritorno sociale.

Per questo abbiamo recentemente aderito a due progetti della Città Metropolitana e di Visit Piemonte:

Progetto Luigi di Urban Report , che ha scelto come area pilota da analizzare e valorizzare nell’ambito del progetto, il Sito di interesse comunitario dei 5 Laghi di Ivrea, nei comuni di Borgofranco d’Ivrea, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora -> http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2020/progetto-luigi/

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti/progetto-luigi

Call for Ideas “IA, Blockchain, Big Data: la valorizzazione del territorio passa dall’innovazione” per progetti innovativi basati su Intelligenza Artificiale, big data, blockchain e le altre tecnologie capaci di contribuire in modo alternativo e sostenibile alla valorizzazione del Piemonte ->

https://www.visitpiemonte-dmo.org/call-for-ideas/

