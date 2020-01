Corsa Campestre. Il Cross del Malgrà non ha tradito le attese: vittorie per Francesca Agostino Marangi e Andrea Pranno

E’ tempo di campestri e la prima gara del 2020 è il Cross del Malgrà di Rivarolo Canavese giunto alla quinta edizione. L’appuntamento, organizzato dalla Durbano Gas Energy Rivarolo 77, si è corso nel giorno dell’Epifania ed è stato baciato dal sole e ha riscosso grande successo. Percorso di 6 km per gli uomini fino alla categoria SM55, 4 km per le donne e per gli uomini 60 e oltre, distanze proporzionate all’età per le categorie giovanili per un totale di 346 partecipanti. In campo femminile vittoria per Francesca Agostino Marangi, la promessa del Cus Torino domina la scena in 13’26”; alle sue spalle due master 40 dell’Atletica Monterosa Fogu: Elisa Terrazzino e l’azzurro del mondo Trail Chiara Giovando. Il crono dice 14’20” per Terrazzino e 14’59” per Giovando. Ai piedi del podio si sono piazzate Alessandra Bresciani dell’Atletica Cafasse e Annamaria Gozzano dell’Atletica Vercelli. Tra gli uomini (dagli allievi sino alla categoria SM55) vittoria per Andrea Pranno (Cosenza K42) in 18’53”, alle sue spalle il torinese della Brancaleone Asti Flavio Ponzina in 19’46”, terzo Roberto Busi. Il portacolori dell’Atletica Saluzzo leggermente attardato nel cross del giorno di Santo Stefano si rifà mostrando le sue qualità su un buon lotto partenti. Quarta piazza per Paolo Boggio dell’Atletica Santhiù e quinta per Angelo Dirienzo del Run Athletic Team. Tra gli over 60 vittoria per Antonio Daniele Zoppo della Dynamyc Fitness (14’05”) su Bruno Bianco dell’Atletica Canavesana (14’20”) e Domenico Lembo della Podistica None (14’39”).

