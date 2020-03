CORONAVIRUS. Una decina i passeggeri arrivati in Puglia questa mattina dal nord, in treno

I passeggeri arrivati questa mattina dalle regioni del nord in Puglia sono alcune decine, dai 20 di Lecce ai 5 di Bari e Foggia e così in ogni città della regione dove hanno fatto sosta i treni provenienti da Milano e Torino.

Ai passeggeri, informati a bordo e nelle stazioni sul protocollo di controllo previsto all’arrivo, è stato chiesta l’autocertificazione. A Lecce, fa sapere il sindaco Carlo Salvemini, ne sono arrivati una ventina, tutti sottoposti a “controllo sanitario tramite termoscanner” e “autorizzati a raggiungere la propria residenza domicilio”. I controlli vengono eseguiti da Polfer, Polizia locale e Asl.

“Sono studenti fuori sede, Erasmus, italiani all’estero” dice il sindaco, ricordando che “quanti sono rientrati in Puglia dovranno attenersi come tutti all’obbligo di restare a casa e di segnalare al proprio medico e alla Asl eventuali sintomi. E’ sacrosanto – dice Salvemini – essere prudenti e preoccupati”.

Nella stazione di Brindisi, informa il sindaco Riccardo Rossi, “sono arrivate nelle scorse ore quindici persone. Sono state tutte identificate e sono tutte in isolamento volontario. Non possiamo quindi parlare di esodo, ma di poche persone tutte controllate ed ora in quarantena. La situazione è quindi sotto controllo, grazie al personale di polizia che ha lavorato senza sosta”.

A Bari, stando a quanto comunicato dal Comune, sono arrivate cinque persone da Milano e Torino e altre 5 a Foggia, fa sapere la Polfer del capoluogo dauno.

