CORONAVIRUS. Un altro morto a Cuorgnè, aumentano i contagi a Castellamonte.

Non ci sono ancora buone notizie in Canavese per l’emergenza Coronavirus.

A Cuorgnè, oggi, il numero delle vittime dall’inizio della pandemia è salito a 3.

“Oggi registriamo due casi ulteriori di cittadini positivi dei quali uno purtroppo deceduto. Come Sindaco, come amministrazione e come cittadinanza voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia”, commenta il primo cittadino Beppe Pezzetto.

In totale sono 13 i positivi e 31 i cittadini messi in isolamento domiciliare preventivo.

A Castellamonte il numero dei contagi è salito a 15. Una la persona deceduta. Sono invece 41 i cittadini in isolamento domiciliare.

E mentre continua a tenere banco il dibattito sull’apertura dell’ospedale di Castellamonte, anche se oggi è arrivato il “no” della Regione all’ipotesi caldeggiata dalle comunità locali, prende sempre più corpo l’ipotesi della chiusura notturna, per trasferire i medici altrove, del Pronto Soccorso di Cuorgnè.

