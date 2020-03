CORONAVIRUS. Terzo decesso in un giorno nel Vercellese

CORONAVIRUS. E’ arrivata in serata la notizia del terzo decesso, nelle ultime 24 ore, di una persona residente nel Vercellese positiva al Covid-19. All’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è infatti morto un 83enne risultato positivo al test; nel pomeriggio una paziente 80enne di Trino era spirata al Maggiore di Novara, e nella notte precedente al Mauriziano di Torino era deceduto un crescentinese di 64 anni. Con questo decesso salgono a 4 i vercellesi morti questa settimana e risultati postivi al virus.

Complessivamente in Piemonte, nel pomeriggio di oggi sono stati quattro i decessi comunicati dall’Unità di crisi: oltre ai due vercellesi sono morti un uomo di 80 anni deceduto a Ciriè e uno di 68 anni all’ospedale Martini di Torino.

La giornata ha fatto purtroppo registrare anche un’impennata del numero di persone positive al test: in Piemonte sono al momento 689. Territorialmente, i casi positivi sono 209 a Torino, 70 ad Asti, 136 ad Alessandria, 48 a Biella, 33 a Cuneo, 48 a Novara, 29 a Vercelli e 23 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 23, mentre 70 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in terapia intensiva sono 107, in altri reparti 452, in isolamento domiciliare 103. Complessivamente, finora, i decessi nella nostra regione sono stati 29.

