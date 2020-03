CORONAVIRUS. Tav, lavori ridotti ma prosegue l’iter delle gare d’appalto

I lavori per la nuova ferrovia Torino-Lione non si fermano ma rallentano,con l’emergenza sanitaria Coronavirus. Telt, la società incaricata di gestire la realizzazione dell’infrastruttura, ha rimodulato le attività in corso in Italia e in Francia per la costruzione del tunnel di base secondo le disposizioni dei due governi. Per preservare la salute dei lavoratori le imprese hanno riorganizzato i turni riducendo i lavori di scavo a Saint-Martin-La Porte, e fermato quelli all’imbocco della galleria a Saint-Julien-Montdenis. Si tratta di un arresto temporaneo – precisa Telt – in attesa che il superamento dell’attuale fase acuta del contagio consenta di riprendere i lavori a pieno ritmo. Telt ha avviato le procedure per la messa in sicurezza di tutti i 6 cantieri attivi, dove resta garantita la manutenzione, e la sanificazione dei locali, come già fatto a Chiomonte (Torino) nelle scorse settimane. La società, inoltre, Telt ha istituito un Comitato di emergenza ed attivato dall’inizio di marzo lo smartworking per tutti i dipendenti in Italia e Francia. Con il supporto delle tecnologie digitali, prosegue il regolare svolgimento delle gare di appalto in corso per un valore di oltre 3 miliardi di euro per realizzare l’infrastuttura che dovrebbe entrare in servizio nel 2030.

