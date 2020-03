Coronavirus: Sum#04 in rete e non alle Officine H

“La situazione di questi giorni ci ha convinto a realizzare un SUM#04 differente dalle edizioni precedenti per garantire la tranquillità e la serenità di tutti.”

Morale? Sabato 4 aprile la “convention” dell’associazione “Gianroberto Casaleggio”, nata per mantenere vivo il pensiero del padre fondatore del Movimento 5 stelle, non si terrà alle Officine H di Ivrea come le precedenti tre edizioni ma “in rete”.

“Il tema attorno a cui ci concentreremo – dicono – sarà il futuro, ma in modi differenti, più digitali ed interattivi che non richiederanno la presenza fisica. Abbiamo poco tempo per creare un evento sempre indimenticabile, ma digitale. E per farlo stiamo raccogliendo le migliori idee su come potrebbe essere realizzato …”.

