CORONAVIRUS. Sono 685 i positivi e 73 i morti nel Vercellese

Alla sera dell’8 aprile tra città e provincia si contano complessivamente 685 “positivi” e 73 morti.

analisi

NEL VERCELLESE LE CURVE DEI CONTAGI E DEI DECESSI NON SI ABBASSANO

Quello che è ormai chiaro a tutti, in questa triste contabilità del Coronavirus, è che è inutile prendere i dati “giorno per giorno”: una volta vengono fatti pochi tamponi, un’altra c’è un ritardo nella comunicazione del numero dei casi, un’altra ancora devono essere validati, eccetera. Per capire l’evoluzione del contagio occorre quindi esaminarli non in base al bollettino quotidiano ma su intervalli di tempo un po’ più lunghi.

Prendiamo per esempio, nel Vercellese, i dati ufficiali di marzo. Sebbene il virus fosse in circolazione almeno da febbraio, nella prima metà di marzo i contagi crescevano quasi impercettibilmente: al giorno 15 erano solo 31. L’esplosione c’è stata nella seconda metà del mese: dopo poco più di due settimane, il giorno 31 erano ormai 473.

Non è andata meglio ad aprile. Prendiamo due “blocchi” da quattro giorni ciascuno: tra mercoledì 1 e sabato 4 si sono registrati 71 “positivi” in più; tra domenica 5 e mercoledì 8 i nuovi casi sono stati 79. Nonostante un mese di lockdown, quindi, a Vercelli e provincia la curva dei contagi non accenna ad abbassarsi.

Analogo discorso si può fare, sempre nel Vercellese, per i decessi di persone infettate dal virus (quelli accertati, perlomeno: in realtà chissà quanti sono). Al 31 marzo – dopo un mese dal primo contagio rilevato nella provincia – le vittime erano state in totale 46: una decina a settimana o poco più. Oggi, 8 aprile, il pallottoliere della morte ha raggiunto quota 73: quindi 27 decessi per Covid-19 in più in una sola settimana. Molto peggio che a marzo. C’è da sperare che di qui a fine mese la media si abbassi, altrimenti rischiamo che il virus ci costringa a piangere un centinaio di morti nel solo mese di aprile.

