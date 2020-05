CORONAVIRUS. Sono 119 i morti nelle ultime 24 ore, in totale 32.735

Sono 119 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.735. Ieri l’aumento era stato di 130 vittime. I malati attualmente sono 57.752, ovvero 1.570 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.638.

I guariti salgono invece a quota 138.840, con un incremento rispetto a ieri di 2.120. Venerdì l’aumento era stato di 2.160. In calo le terapie intensive, 23 in meno di ieri, per un totale di 572. Di questi, 199 sono in Lombardia, otto meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.957, con un calo di 262 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 48.485, con un calo di 1.285 rispetto a ieri. I contagiati totali – compresi positivi, vittime e guariti – sono quindi 229.327,cioè 669 più di ieri.

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia (-303), 8.025 in Piemonte (-427), 4.570 in Emilia-Romagna (-160), 2.841 in Veneto (-182), 1.766 in Toscana (-20), 1.908 in Liguria (-174), 3.581 nel Lazio (-54), 1.713 nelle Marche (-55), 1.273 in Campania (-19), 565 nella Provincia autonoma di Trento (-42), 1.805 in Puglia (-33), 1.512 in Sicilia (-7), 459 in Friuli Venezia Giulia (-26), 1.168 in Abruzzo (-11), 214 nella Provincia autonoma di Bolzano (-10), 56 in Umbria (-3), 287 in Sardegna (-19), 35 in Valle d’Aosta (-8), 288 in Calabria (-14), 41 in Basilicata (-8), 189 in Molise (+5).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 15.840 (+56), Piemonte 3.771 (+14), Emilia-Romagna 4.047 (+10), Veneto 1.865 (+11), Toscana 1.011 (+2), Liguria 1.414 (+7), Lazio 676 (+7), Marche 993 (+3), Campania 404 (+0), Provincia autonoma di Trento 456 (+1), Puglia 486 (+4), Sicilia 269 (+1), Friuli Venezia Giulia 327 (+2), Abruzzo 394 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 74 (+0), Sardegna 129 (+1), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 96 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).

