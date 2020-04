CORONAVIRUS. Sogin dona tute monouso all’ospedale di Vercelli

La segreteria di Filctem Cgil Vercelli Valsesia e le Rsu del sito Eurex di Saluggia esprimono soddisfazione per le donazioni effettuate oggi dal gruppo Sogin, che si è fatto promotore di un’iniziativa solidale nei confronti di Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, finora le regioni più colpite dall’emergenza Covid-19 tra quelle in cui la società di Stato opera.

Cento tute monouso (tyvek) sono state donate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, e altre 100 al Coordinamento provinciale della Protezione Civile. A consegnarle, il capo sito di Saluggia insieme ad altri colleghi.

“Valutiamo con estremo piacere questo atto di vicinanza e di solidarietà al territorio – dicono dalla segreteria e Rsu Filctem -, in particolar modo nei confronti di coloro che ora, più che mai, sono in prima linea nel salvaguardare e tutelare tutti noi in questo momento di gravissima difficoltà sanitaria. Nel complimentarci ancora con Sogin per quanto fatto, riconosciamo all’azienda un cambio di passo rispetto al recente passato, anche in questo frangente di emergenza. Confidiamo nel proseguimento di questo atteggiamento nel futuro con una costante e fattiva collaborazione“.

