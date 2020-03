CORONAVIRUS. Sindaci in trincea per far fronte all’emergenza

CORONAVIRUS. Il sindaco di Ciriè Loredana Devietti – in qualità di presidente – ha convocato per domani alle 15 la conferenza dei “sindaci di presidio” dell’AslTo4, ovvero i primi cittadini dei Comuni nei quali è presente un ospedale: Ciriè, Lanzo, Chivasso, Ivrea, Castellamonte, Cuorgnè e Settimo. I sindaci discuteranno con i vertici dell’azienda sanitaria una linea comune per far fronte all’emergenza Coronavirus nell’AslTo4, dove si stanno registrando oltre venti casi positivi.

Attualmente tra Ciriè e Valli i positivi sono otto. Dopo il primo contagiato nelle Valli e il secondo a Nole, oggi altre sei persone sono risultate positive al tampone per il Coronavirus all’ospedale di Ciriè. Sono residenti a Robassomero, Ciriè, Balangero e Borgaro. Tra loro una ragazza di 17 anni e un uomo di 66 anni in gravi condizioni e per questo trasferito al Maria Vittoria di Torino.

Anche gli altri ospedali dell’AslTo4 stanno affrontando l’emergenza con diversi casi positivi: due registrati a Ivrea, altri due a Cuorgnè, ben dieci a Chivasso.

A Volpiano un uomo è risultato positivo dopo la visita all’ambulatorio del medico di famiglia.

La situazione in Piemonte

Al momento, sono 320 le persone risultate positive al test sul “coronavirus covid19” in Piemonte. Risultano 214 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 38 si trovano in terapia intensiva, e 176 in altri reparti Sono in isolamento domiciliare fiduciario 63 persone. Finora sono 1511 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1009 sono risultati negativi Continua la raccolta dei dati epidemiologici ed un aggiornamento dettagliato a livello provinciale è previsto in serata. Sei le persone decedute, l’ultima pochi minuti fa: è deceduto questo pomeriggio all’ospedale di Alessandria un paziente di 75 anni, per arresto cardiorespiratorio. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni presso il reparto di malattie infettive con un quadro clinico pregresso definito dai medici fortemente compromesso ed era risultato positivo al test sul COVID-19.

Commenti