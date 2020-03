CORONAVIRUS. Silvio Sardi ‘presta’ l’albergo di Caluso per la quarantena

Silvio Sardi, imprenditore titolare dell’hotel Erbaluce di Caluso, ha messo a disposizione la propria struttura ricettiva, al momento chiusa in virtù dell’emergenza Coronavirus, per ospitare le persone costrette alla quarantena volontaria. Lo ha fatto contattando la prefettura di Torino. La struttura potrebbe essere utilizzata per ospitare le persone che devono affrontare la quarantena in isolamento e non hanno la possibilità di farlo alla propria residenza.

