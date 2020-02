Coronavirus, sì alla messa ma con i fedeli distanti un metro

Emergenza Coronavirus, torna la messa. “Le ordinarie funzioni possono svolgersi, con il vincolo che siano evitati gli assembramenti e che sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti”. È quanto deciso dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per l’emergenza Coronavirus. “L’attività dei Luna Park è autorizzata – spiega il presidente Cirio – purché si svolga in luogo aperto, garantendo una distanza di almeno un metro tra le persone”. Per quanto riguarda le scuole, i ragazzi torneranno in classe mercoledì.

