CORONAVIRUS. Salizzoni aiutaci tu. L’appello di centinaia di medici

PIEMONTE CORONAVIRUS – Una lettera per denunciare ai vertici della Regione Piemonte le maggiori criticità della rete sanitaria piemontese durante l’emergenza Coronavirus. L’hanno firmata centinaia di medici piemontesi su invito del vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, il “re dei trapianti” Mauro Salizzoni. Tra le debolezze della sanità piemontese nella lotta al Covid, l’assenza di requisiti chiari per l’esecuzione dei tamponi e la mancanza di dispositivi di protezione (mascherine e guanti).

Di seguito, il testo della lettera.

“Presidente Cirio, Assessore Icardi, Direttore Aimar,

a nome di numerosi medici del territorio piemontese ci permettiamo di portare alla Vostra attenzione alcune problematiche che stiamo constatando nel nostro difficile operato quotidiano.

1) mancanza di sincronizzazione tra l’unità di malattie infettive e il medico di famiglia che invia le segnalazioni sia di asintomatici che hanno avuto contatti accertati con persone positive (in “quarantena”e vengono monitorati dal MMG per via telefonica)sia di sintomatici con contatto accertato con persone positive (che rimangono al domicilio e attendono l’ipotetico tampone dall’asl di pertinenza territoriale, a meno che il peggioramento clinico non comporti il ricovero): in questi casi non riceviamo una risposta di conferma di presa in carico delle mail inviate e i pazienti sintomatici ci chiamano più volte per sapere se e quando arriverà qualcuno per l’esecuzione del tampone;

2) richiesta di un elenco di requisiti validi per tutti i cittadini per l’esecuzione dei tamponi: alcuni sintomatici, anche sanitari, ad oggi non hanno ricevuto il tampone mentre sono stati effettuati tamponi a figure professionali che potrebbero autoisolarsi e lavorare da casa;

3) assicurare ai medici di famiglia l’esecuzione del tampone in tempi rapidi in caso di contatti a rischio;

4) urgente consegna dei DPI;

5) necessità di comunicazione tempestiva al medico di medicina generale dei casi di positività in caso di accessi in pronto soccorso;

6) stabilire criteri chiari sulla dimissibilità e sulla reimmissione in comunità, soprattutto nei casi in cui non sia stato eseguito il tampone. Questi soggetti sono da considerarsi guariti o possibile fonte di contagio?;

7) delucidazioni circa i codici da inserire nei certificati INPS per le “quarantene” dei pazienti sintomatici, asintomatici e di coloro che tornano da un viaggio e che entro 72 h devono esser messi in “quarantena”.

Certi che comprenderete queste criticità, siamo fiduciosi di una Vostra celere risposta“.

I FIRMATARI

Beninati Simona

Boella Giovanni

Torta Franco

Mandas Roberto

Stroppiana Federico

Tibo Angela

Borsatti Tiziana

Griseri Alda

Violetto Donatella

Solia Anna

Marra Massimiliano

Basile Luigi

Bardesono Chiara

Arnaud Maurizio

Palombella Tiziana

Gamba Monica

Prunelli Alberto

Demarie Alessandra

Troncale Patrizia

Costa Stefano

Arrichiello Giovanni

Zampella Erika

Rabito Maria Grazia

Pepe Ornella

Arneodo Anna

Bargellini Enrico

Giorgi Renata

Marzola Giorgio

Olivero Rossella

Gallo Michela

Scavella Luisa

Marzola Giorgio

Gambini Luisa

Gaddeta Giulio

Vendra Teresa

Rostagno Anna Maria

Villata Laura

Barraja Edoardo Ettore

Gaido Daniela

Bretti Bruna

Capello Laura

Borra Milena

Gerace Dionigi

Spatafora Sergio

Vitale Mauro

Gatto Domenico

Cavallori Dario

Robatto Caterina

Caire Eleonora

Leonetti Alfonsina

Patrito Valentino

Scala Massimiliano

Salvino Paola

Bracco Elena

Torretta Tiziana

Masciavè Luca

Grassi Luisa

Grassi Danilo

Manna Giovanna

Leone Nicoletta

Cannatelli Annalisa

Vigna Marilena

Morselli Laura

Aloia Angela

Pluchino Maria Manuela

Stavrovlakis Dimitrios

Ferone Tina

Lisa Graziella

Zerbinati Paola

Leone Francesco

Spagnolo Filippo

Macheda Leandro

Ricciardi Maria Rita

Gianolio Claudio

Ormezzano Olivia

Polverani Ramona

Topircean Aurel

Orecchia Simona

Deambrogio Cristina

Lenzo Vincenzo

Ricciardello Massimo

Bartolomeo Olivero

Poli Elena

Bonagura Antonio Gabriele

Zambelli Giuliana

Capalbo Maria

Cesana Maura

Cagnano Marina

Simone Michele

Aroasio Carlotta

Alaimo Flavio

Tani Paola

Varengo Enrica

Casadonte Maria Concetta

Arrobbio Michela

Benenati Giovanna

Minuto Maurizio

La Rosa Antonella

Monnier Carla

Bertone Maurizio

Conversano Loreta

Pesa Claudio

Scovazzi Lorenzo

Marletta Francesco

Greco Leone

Esfahani Mohammad

Ferrando Ombretta

Favro Tullio

Maritano Carlo

De Andreis Maura

Fonti Paolo

Pieretto Sandra

Binanti Nerina

Papini Giovanni

Leo Silvana

Parisio Luisa

Pomero Alice

Serra Enrico

Zappalà Celso

Deabate Rosalba

Belvedere Antonino

Petrov Plamen

Gorgoglione Giuseppina

Turiano Antonino

Ferrarotti Monica

Musso Antonello

Silva Mario

Piero Franco

Pinna Roberto

Bonante Anna

Amour Lucia

Villani Maria

Cuni Deda

Migliozzi Angelo

Bravin Monica

Bulgarelli Giancarlo

Moretto Antonella

Testa Antonio

Mancuso Gerardo

Bonaiuto M.Rita

Reverdito Marino

Marino Rosanna

Berni Chiara

Misiano Andrea

Matrella Claudia

Surgo Vincenzo

Cisotto Elena

Nardo Chiara

Borsero Luigi

Durante Enrico

Gerardi Andrea

Baldini Chiara

Traversa Giancarlo

Rorato Angelo

Pozzo Paola

Turbiglio Federico

Aceto Andrea

Gorga Matteo

Ronco Margherita

Moretti Alessandro

Bianco C.Fiorenza

Adoan Marilena

Guglielmi Massimo

Marino Giuseppa

Naso Maria Rosa

Scabellone Antonio Maria

Vigone Sara

Colaneri Claudio

Cantamessa Carla

Mancini Maria Josè

Lopresti Francesco Costantino

Marolda Anna Rita

D’aquila Andrea

Giovanetto Franco

Colombatti Giorgio

Frascarolo Giovanni

Geusa Giangaetano

Battuello Marta

Miglietta Sara

Composto Emanuela Renata

De Bernardi Donata

Esposito Luigi

Lodin Michela

Rizzola Cecilia Thea

Mana Lidia

Sessa Silvia

Friziero Marisa

Zenaro Ezio

Berta Marina

Busca Laura

Meschieri Simona

Iannicelli Paola

Fulgido GIanfranco

Piovano Ornella

Misiano Giuseppe

Giacometti Vanessa

Fatoorehchi Roshanak

Amadori Anna

Vignale Giorgio

D’Agostino Francesca

Cuni Rezarta

Family Zahra

Mosca Laura

De Nicolo’ Antonio Michele

Battaglia Carmelo

Colucci Vincenza

Perosino Francesca

Genise Maria Maddalena

Morales Rita Carmen Angela

Morici Georgiana

Mussa Alessandra

Salvatore Marco

Solera Giandio Massimo

Barisone Giulia

Melone Pasquale

Piemonte Filomena

Ferrando Federica

Basso Giulia

Marengo Ferruccio

Baldini Chiara

Crosazzo Alberta

Fiore Francesca

Albonico Marco

Sampieri Giuseppe Angelo

Seren Rosso Maurizio

Pedrale Lorenza

Zorzi Stefania

Pesa Claudio

Amerio Marcella Maddalena Maria

Miglietta Luisa

Risini Elena

Pepe Savino

Scali Rocco

Levo Anna

Cannito Antonella

Bottalo Laura

Cicciarella Vincenzo

Di Ruvo Michele

Grassino Valentina

Aricò Veronica

Bortott Silvia

Natale Erika

Beccalli Marco

Bono Franca

Cesco Lorella

Peraudo Piera

Bergamino Tiziana

Bertolone Daniela

Amadori Renato

Ruffa Manuela

Kashipaza Dawod

Sperone Donatella

Pollastro Chiara

Dall’Acqua Laura

Tosi Claudio

Arduino Giuseppe

Bagogli Franco

Campanella Paolo

Guastamacchia Francesco

Fantoni Elena Anna Antonica

Ghinamo Lucia

Leoncini Barbara

Tinella Ylenia

Pognat Gros Marzia

Di Luigi Paola

Usai Riccardo

Simonetti Angelo

Sibona Maia Pia

Ciniglio Ida

Ottino Maria Chiara

Barbera Michele

Maroglio Isabella

Cora Vilma

Lavatelli Clara

Farina Mirella

Musso M. Cristina

Valente Francesca

Moretti Alessandro

Antonacci Rosanna

Minniti Giuseppe

Silvestro Domenica Maria

Buniva Tiziana

Nicoli Daniela

Colonna Maurizio

Delcrè Giuseppina

Sedaro Monica

Sica Chiara

Capello Carla

Salvino Paola

Gualtieri Paolo

Barbero Riccardo

Tringolo Rosa

Saroglia Simonetta

Badini Mario

