Il Comune di Torino segua l’esempio di Milano e procuri alloggi per chi deve stare in quarantena e non può farlo presso la propria abitazione. Lo chiede il presidente dei Radicali Italiani, Igor Boni, con i coordinatori dell’associazione torinese Aglietta, Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis. “La richiesta che facciamo a sindaco e Giunta – affermano i Radicali – è semplice: gli alloggi liberi, di proprietà del Comune e non destinati alla edilizia popolare, vengano dati in via temporanea fino a fine della necessità dettata dall’attuale emergenza a chi essendo in quarantena non abbia a disposizione una casa o un luogo adeguato. Lo ha fatto Milano, facciamo anche noi. Si potrebbero utilizzare anche immobili di proprietà del Comune concessi a terzi ma attualmente liberi”.

