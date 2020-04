CORONAVIRUS. Quell’ultimo saluto occhi negli occhi…

Riceviamo e pubblichiamo.

Quell’ultimo saluto, occhi negli occhi, attraverso un visore, con una mascherina calzata fin sopra il naso, le mani protette dai guanti, un camice fino ai piedi.

Quell’ultimo compassionevole saluto è quel che mi resterà di te, mamma.

Temevo che, conciata così, non mi avresti neppure riconosciuta.

Ma quando i nostri sguardi si sono incrociati, ti ho vista illuminarti. Credo che il tuo cuore sia impazzito per l’emozione. Tutta intubata com’eri, col fiato così corto. Avrei voluto lanciarmi su di te, abbracciarti, strapparti tutto e portarti via con me.

Non ti vedevo da quasi due mesi, da quando la tua casa di riposo, intuendo l’emergenza, ha chiuso le porte vietando le visite. Quel che è successo dopo è cronaca.

I primi casi positivi tra il personale. Gli anziani che si ammalavano. Quei maledetti tamponi che non arrivavano. Il senso di impotenza che cresceva. La disperazione quando mi dissero che anche tu eri positiva. E poi quella domanda, assordante, che ancora mi rimbomba in testa, che mi toglie il sonno: cosa ti ho fatto, mamma? Se ti avessi tenuta in casa con me… Se non avessi permesso che il buonsenso prevalesse… Se avessi lasciato il lavoro, come avevi fatto tu con me quand’ero piccola.

Ho lasciato che la convinzione che lì saresti stata bene fosse più forte di tutto. Sapevo che ti avrebbero curata com’era giusto e com’è stato. Venivamo da te tutte le domeniche e spesso, in settimana, passavo per un saluto. Non c’erano orari e questo rendeva tutto più bello per te e per noi. Poi tutto è cambiato. Quando mi hanno detto che per qualche tempo avrebbero sospeso le visite pensai che fosse un provvedimento fin esagerato. Ma i giorni passavano e il virus si avvicinava sempre di più. Prima sembrava solo un problema della Cina, poi è arrivato in Italia e tutti abbiamo imparato dove si trova Codogno. Sembrava ancora tutto così lontano da noi.

La zona rossa. La gente chiusa in casa. Le mascherine. I primi morti. La corsa del virus non l’ha fermata nessuno. E io ho iniziato a ringraziare per la lungimiranza della tua casa di riposo che ci aveva chiuso le porte. Non potevo vederti, mamma, ma ti credevo al sicuro. Il personale ha fatto il possibile fino alla fine per proteggervi, ma non è bastato. Il virus è stato più veloce della burocrazia. E non sono bastate neppure le denunce ai carabinieri per chiedere i tamponi. Non li facevano. Non ce n’erano per tutti. Non ce n’erano per voi, costretti, così a stare tutti insieme. Senza diagnosi, mi spiegava il medico della struttura, non era possibile compartimentare gli spazi.

So che hanno fatto tutto il possibile. Ma non smetterò mai di chiedermi se anche io abbia fatto tutto il possibile, mamma.

Quell’ultimo saluto occhi negli occhi è quel che mi resta di te. Una concessione in deroga ad ogni protocollo, un gesto di pietà nei confronti di chi sta vivendo il dramma della morte solitaria dei propri cari.

Un addio senza abbracci, pieno di lacrime e di rabbia.

Ti ho lasciata sapendo che non avrei potuto accompagnarti nel tuo ultimo viaggio, mamma.

Che ad occuparsi di te saranno mani estranee. Che non ti vestiranno nemmeno. Ti metteranno in un sacchetto anticontaminazione e poi in una bara che verrà cremata.

Sono le procedure.

Di te mi resterà l’urna con le ceneri alle quali faremo una bella cerimonia religiosa, quando tutto sarà finito. E questo ultimo saluto, occhi negli occhi.

“Tua figlia”

Lettera firmata

Commenti