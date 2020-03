CORONAVIRUS. Primo caso a Fontanetto Po

CORONAVIRUS FONTANETTO PO. Primo caso di coronavirus in paese. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11, il sindaco Claudia Demarchi ha comunicato che «una persona residente in paese, già in ospedale, è risultata positiva al coronavirus. Sono già state attivate tutte le misure precauzionali per i familiari. Nessun allarmismo – ha aggiunto il primo cittadino -, ma è assolutamente necessario restare il più possibile in casa e adottare le misure di prevenzione già più volte richiamate».

È il secondo caso, dopo quello di Trino, accertato negli ultimi giorni sul territorio.

