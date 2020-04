CORONAVIRUS. Più test nelle Rsa con la macchina donata da Diasorin

CORONAVIRUS. Si potenzia il sostegno alle Rsa del Piemonte con un nuovo macchinario donato da Diasorin e con la il via alla distribuzione della terza tranche di mascherine. Lo annunciano gli assessori al Welfare Chiara Caucino, alla Sanità Luigi Icardi, e alla Protezione civile Marco Gabusi, con il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso.

Il nuovo macchinario è stato regalato al laboratorio delle Molinette insieme a tutti i kit necessari per i test, che verranno fatti dal personale della Città della salute, a bordo di un mezzo della Protezione civile. Questa mattina è partita anche la distribuzione al personale sanitario della terza tranche di mascherine: 95 mila pezzi che arrivano dopo la prima tranche di 30 mila e la seconda di 60.

Dei 95 mila dispositivi, 70 mila andranno alle residenze socio-sanitarie e a quelle assistenziali, 20 mila ai servizi domiciliari e alle residenze per disabili, alle comunità per minori, ai rifugi per donne vittime di tratta e a quelle per i senza fissa dimora, e cinquemila andranno nei luoghi protetti genitori-figli. Le operazioni continueranno anche nel week-end pasquale.

“Desideriamo – affermano gli esponenti della Giunta Cirio – esprimere la nostra gratitudine al personale della Città della salute, alla Protezione civile, e naturalmente alla Diasorin per la sua generosità. Il nostro obiettivo è ora tutelare i soggetti più fragili, e speriamo con questo programma di fornire una risposta assistenziale adeguata“.

