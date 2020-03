CORONAVIRUS PIEMONTE. Cirio prepara l’elenco dei medici in pensione

Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sull’emergenza Coronavirus: “Dobbiamo essere pronti a gestire un’eventuale emergenza sanitaria per questo motivo ho fatto predisporre un elenco di tutti i lavoratori in ambito sanitario che negli ultimi anni sono andati in pensione”.

Commenti