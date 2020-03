CORONAVIRUS. Picco evitabile, ma epidemia lunga

Il temuto picco di contagi da nuovo coronavirus SarsCov2, che metterebbe a serio rischio la tenuta del nostro Sistema sanitario nazionale, è evitabile a patto che siano rispettate rigidamente le misure di contenimento varate, ma il prezzo da pagare sarà quello di una maggiore durata dell’epidemia. Lo scenario da scongiurare è dunque quello di un altissimo numero di casi concentrati in un breve periodo, che il Sistema sanitario non sarebbe in grado di gestire. Proprio a questo punta la “strategia” messa in campo con le misure adottate. Intanto, uno studio apre al cauto ottimismo segnalando un iniziale rallentamento dei casi.

Lo studio è pubblicato da Enzo Marinari, professore di fisica teorica alla Sapienza, Enrico Bucci della Temple University, Giuseppe De Nicolao dell’Università di Pavia e Giorgio Parisi dei Lincei. L’analisi statistica dei dati degli ultimi cinque giorni fa infatti emergere un timido rallentamento del contagio, legato alle misure preventive assunte dai cittadini e non ancora al lockdown del Governo.

Numericamente, però, i contagi crescono, come confermato anche oggi dai dati della Protezione civile, e la strategia è proprio quella di evitare il picco, ha spiegato in conferenza stampa il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro: “I modelli matematici tengono conto di alcuni fattori come il fattore RO, ovvero quanto un positivo può infettare altri, oltre che del tempo dal momento in cui si contrae l’infezione all’insorgenza dei sintomi; mettendo insieme tali dati – ha chiarito – si possono determinare picchi in diverse fasi o settimane. La strategia è appunto abbassare il fattore RO per evitare il picco”. La ragione è chiara: “Il punto critico è il numero di persone che si rivolgono al Ssn per l’assistenza, ma se il picco, ovvero tale numero, rimane più basso, allora è possibile assistere tutti senza mandare in crisi il sistema”.

In pratica, precisa ancora Brusaferro, “i casi vengono così magari ‘spalmati’ su un periodo più lungo, consentendo di gestire la situazione”. Ma l’andamento della curva epidemica, ha ammonito il ministro della Salute Roberto Speranza, dipende soprattutto da noi stessi. “Il distanziamento sociale è la chiave per ridurre la diffusione del contagio. Le prossime settimana – ha detto il ministro – saranno decisive e dipendono dal comportamento di ogni singolo cittadino”. Proprio le misure di contenimento adottate, dunque, potranno fare la differenza, come spiega all’ANSA anche Pier Luigi Lopalco, professore di igiene all’università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force della Regione Puglia per il contrasto al nuovo coronavirus: “Grazie alle misure in atto eviteremo un picco insostenibile, diluendo e rallentando i casi di SarsCov2, che comunque ci saranno, in un tempo più lungo. L’epidemia in atto, cioè, durerà di più ma il numero di casi risulterà gestibile per il Servizio sanitario in relazione alla disponibilità di posti nelle Terapie intensive”.

Ma perchè ciò avvenga, avverte, “è ora fondamentale che tutti i cittadini evitino contatti il più possibile e stiano a casa”. Ma quanto potrà durare, allora, questa pandemia? In Cina, a Wuhan, epicentro del contagio, “in sei settimane sono riusciti a spegnere l’epidemia, ma con misure ancora più stringenti rispetto a quelle da noi adottate. In Italia non avverrà lo stesso e saranno necessarie più settimane”. Ma anche dopo che questo sarà successo, come si auspica, non si potrà allentare la presa: “Si dovranno comunque mantenere misure di contenimento da valutare”. Nell’attesa che le misure abbiano il loro pieno effetto, si stima però che al momento l’infezione da Covid-19 raddoppi il rischio di mortalità per ogni fascia d’età, non solo negli anziani. Il calcolo è di Alessandro Cellerino, docente di Fisiologia dell’università Normale di Pisa. Il Covid-19, afferma, “raddoppia il rischio di base per ogni fascia, perchè agisce come un moltiplicatore. La letalità di questa malattia aumenta in funzione dell’età e raddoppia ogni 10 anni”.

