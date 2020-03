CORONAVIRUS. Per secondo giorno calano i malati e le vittime

Per il secondo giorno consecutivo subisce una flessione sia l’aumento dei malati che quello delle vittime con il Coronavirus. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 3.780 i positivi in più in 24 ore, mentre ieri erano 3.957. Le vittime in un solo giorno sono invece 601, mentre l’aumento domenica era stato di 651.

