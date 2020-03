Coronavirus. Ospedali di Ivrea, Ciriè e Chivasso al collasso. Ci vogliono nuovi infermieri e alloggi. Ed è polemica!

CORONAVIRUS. Nursind il sindacato delle professioni infermieristiche proprio oggi è ritornato alla carica con l’ennesimo appello ai vertici aziendali dell’Asl To4.

“Da alcuni dati forniti dalla Regione ci risulta che l’ASLTO4 sia tra le Aziende con il numero più basso di assunzioni effettuate dall’insediamento dell’unità di crisi regionale ad oggi – commenta Giuseppe Summa, segretario territoriale – In molti servizi i turni vengono fatti giorno per giorno e si cercano volontari disponibili gratuitamente a rinunciare al proprio meritato giorno di riposo. Sottolineiamo gratuitamente, poiché alla data odierna questa Azienda non si è ancora espressa in merito alle nostre richieste e non sappiamo nemmeno se al personale verrà riconosciuto il tempo in più impiegato per il prolungarsi delle consegne, per la doccia (ove presente) o per la pausa mensa non usufruita. Ci risulta ad esempio che solo a Ivrea, dal 26 al 31 marzo, sono circa 20 i turni da coprire tra infermieri e OSS. Una situazione a dir poco drammatica che va risolta con immediate assunzioni evitando di continuare ad abusare del buonsenso del personale. Soluzioni ve ne abbiamo fornite diverse, ma ad oggi questa Azienda non sembra minimamente interessata a premiare e remunerare il disagio che il personale sta vivendo, rischiando a caro prezzo la propria salute e quella dei loro famigliari…”

Nursind, oltre alle assunzioni, invita la direzione dell’Asl To4 a istituire prestazioni aggiuntive (cioè soldi, denaro in busta paga) per il personale interessato alla copertura dei turni in questo momento di emergenza. “In alternativa e con tutto il rispetto per loro, questa Azienda potrà chiedere alla Dirigenza Medica di coprire i turni, considerato che per loro le prestazioni aggiuntive ci sono e vengono pure pagate profumatamente…”, passa e chiude Summa in evidente polemica…

Insomma: siamo nel bel mezzo del collasso del sistema, tra infermieri che si stanno ammalando e personale allo stremo delle forze. Non è possibile continuare a chiedere sacrifici al personale. Nursind lancia anche un appello affinché si possano recuperare alloggi per il personale neo assunto e che fa sempre più fatica a trovare una sistemazione in tempi ristretti.

Nel frattempo la situazione presso il nosocomio di Chivasso è drammatica. A Ciriè hanno aperto un ulteriore reparto COVID e l’oncologia di Ivrea è diventato reparto sospetti COVID per il pronto soccorso.

