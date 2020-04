CORONAVIRUS. Nuovi posti letto a Gattinara e Varallo

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha accolto la proposta di creare nuovi posti letto covid a Gattinara e Varallo (Vercelli), offerta dai rispettivi sindaci delle due cittadine, Daniele Baglione e Eraldo Botta, e dal sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani.

E’ lo stesso deputato valsesiano ad annunciarlo: dieci posti letto supplementari verranno riconvertiti nella ex Casa della Salute di Varallo, altri dieci nel presidio sanitario di Gattinara.

Gli amministratori avevano offerto un “pacchetto” di 75 posti complessivi nelle due strutture da destinare a pazienti colpiti da coronavirus.

“Sono state anche avviate le assunzioni di personale extra per integrare la pianta organica esistente – scrive Tiramani su Facebook -.

Grazie al consigliere regionale Alessandro Stecco per aver seguito tecnicamente il progetto; nei prossimi giorni capiremo tempi e costi per implementare ulteriormente Gattinara, come suggerito dal sindaco Baglione”.

