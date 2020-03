CORONAVIRUS. Nosiglia: “A Torino parrocchie aperte a chi non ha casa”

TORINO. Non lasciamoli soli. A Santa Marta, nella Messa del mattino, Papa Francesco rivolge la sua preghiera a chi soffre di più l’emergenza coronavirus, gli anziani, costretti in casa dal rischio contagio a cui più di altri sono esposti. Provati “da una solitudine interna molto grande”, Bergoglio li immagina a volte anche “con tanta paura”. E proprio per questo motivo prega il Signore – dice prima di cominciare la celebrazione della mattina – “perché sia vicino ai nostri nonni, alle nostre nonne, a tutti gli anziani” e dia “la forza” a chi, i cappelli bianchi e la schiena curva per il peso degli anni, “ci ha dato la saggezza, la vita, la storia”. Nel giorno in cui Lourdes, il santuario dei miracoli, è costretto a chiudere per la prima volta nella sua storia, la Chiesa volge lo sguardo agli ultimi. Agli anziani e alle persone sole, come fa appunto Papa Francesco, ma anche ai senzatetto, ai richiedenti asilo e agli emarginati. Se infatti in questi giorni siamo tutti bisognosi di sostegno reciproco, c’è chi per guardare al futuro con un briciolo di speranza necessita di attenzioni ancora maggiori. Nelle Diocesi di tutta Italia si moltiplicano le iniziative e gli appelli. Se a Gallarate don Fabio Stevanazzi torna a mettere il camice da medico indossato per dieci anni prima della vocazione, monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e di Susa, invita le parrocchie ad aprire i battenti a queste persone. Una proposta concreta nei giorni in cui anche il catechismo – come nella parrocchia di Terrile, nella bassa parmense, sbarca sul web. “La rete ecclesiale di sostegno continua la propria attività, con fatica ma anche con generosità. La maggior parte delle mense, delle distribuzioni alimentari e dei dormitori sono funzionanti – osserva -. Vi è, però, una questione che interpella le nostre comunità in modo concreto”. E’ quella degli ospiti dei dormitori, o quanto meno della loro maggioranza: non possono rimanere in sede durante la giornata e, quindi, trascorrono il tempo in strada, compreso quello dedicato a consumare il pasto che le mense consegnano loro. Una situazione “oggi particolarmente difficile”, osserva l’arcivescovo di Torino e di Susa. “Le restrizioni imposte dai vari decreti che hanno chiuso bar e centri commerciali, hanno prodotto per i senza dimora l’impossibilità di reperire servizi igienici, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare – sottolinea – Situazione difficile, poi, per il maggiorato rischio di esposizione al contagio rimanendo sulla strada o anche al rischio di farsi attori involontari di contagio”. E’ proprio per questi motivi che l’aiuto delle parrocchie diventa fondamentale. “Si tratterebbe di mettere a disposizione una sala dell’oratorio, al momento inutilizzato, con adiacenti servizi igienici – è la proposta di monsignor Nosiglia – per ospitare di giorno un piccolo gruppo di tre o massimo quattro persone, in modo che restino riparate”. Il resto lo può fare quella che l’arcivescovo definisce “la fantasia della Carità di ciascuna parrocchia”.

