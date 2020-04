CORONAVIRUS. Nell’Ipab di Trino i 90 tamponi hanno dato esito negativo

Hanno dato esito negativo i tamponi effettuati su tutti i novanta ospiti dell’Ipab Sant’Antonio Abate di Trino (Vecelli). A rendere noto l’esito degli esami dell’Asl di Alessandria è il consiglio d’amministrazione della struttura.

“Un risultato nel quale confidavamo e che ci riempie di orgoglio, in quanto rappresenta il frutto del grande lavoro svolto in queste difficili settimane da tutti i dipendenti”, commenta il cda che ringrazia il direttore sanitario Alessandro Croce, la direttrice di struttura Daniela Ferraris, il direttore amministrativo Paolo Filippi, le infermiere, le operatrici socio-sanitarie e tutto il personale.

Il cda ricorda che “fin dall’inizio dell’epidemia all’interno della struttura sono state osservate scrupolosamente tutte le disposizioni procedurali e comportamentali impartite dalle norme via via emanate dal Governo nazionale e dalla Regione Piemonte – si legge in una nota -. Per quanto riguarda il personale, si attende il risultato dei test sierologici già effettuati e il completamento dei tamponi che l’Asl sta eseguendo in questi giorni

