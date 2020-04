CORONAVIRUS. Nelle Rsa del Piemonte fatti 14.940 tamponi. La Regione respinge le accuse.

Nelle 750 Rsa del Piemonte sono stati fatti finora complessivamente 14.940 tamponi, contro i 4.085 eseguiti fino all’8 aprile. Di questi, 3.610 sono risultati positivi, 5.763 negativi e 4.577 sono ancora in attesa dell’esito.

Il dato, aggiornato a ieri e riguardante indistintamente ospiti e operatori sanitari, è stato diffuso oggi in occasione dell’incontro in videoconferenza con l’Unità di crisi regionale.

Il dato sui tamponi distinto per categorie è disponibile invece per quelli eseguiti fino all’8 aprile. Sul personale delle Rsa ne sono stati fatti 1.788, di cui 466 sono risultati positivi e 766 negativi. Sugli ospiti ne sono stati fatti 2.297, di cui 1.004 positivi e 514 negativi.

“La nostra capacità di produzione di tamponi – ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi – non superava all’inizio della crisi i 400 test al giorno, oggi siamo a cinquemila, negli ultimi giorni fortemente indirizzati verso le Rsa, con 20 laboratori che lavorano al massimo delle loro potenzialità. Non ci sono state intempestività”. Il numero dei tamponi, ha rimarcato l’assessore al Welfare Chiara Caucino, salirà ancora e arriverà a “20 mila entro questa settimana”. “In linea di massima, ha osservato Caucino, è risultato positivo il 40% del personale e il 30% degli ospiti, considerando però che si è partiti dai sintomatici”. Per quanto riguarda i decessi, dal monitoraggio che la Regione ha fatto eseguire sulle Rsa del Piemonte risultano 2.874 persone morte nel primo trimestre 2020 rispetto alle 2.467 decedute nello stesso periodo dello scorso anno. La differenza è di 407 persone, di cui solo 248 risultano morte per cause Covid.

“Nessuna intempestività da parte della Regione sulle Rsa. Già il 22 febbraio, prima dell’istituzione dell’Unità di crisi nazionale – ha detto Icardi – in Piemonte abbiamo fatto una riunione e la domenica 23 febbraio con il governatore Alberto Cirio abbiamo predisposto l’ordinanza concordata con il ministro della Salute Roberto Speranza in cui si diceva che le Rsa devono limitare l’accesso agli ospiti e che il personale si deve attenere all’applicazione delle misure per la sanificazione degli ambienti e ai protocolli anti-contagio. E la stragrande maggioranza l’ha fatto”. “La nostra capacità di produzione di tamponi – ha aggiunto – non superava all’inizio 400 test al giorno, oggi siamo a cinquemila, negli ultimi giorni fortemente indirizzati verso le Rsa, con 20 laboratori che lavorano al massimo delle loro potenzialità. Abbiamo creato una task force di aiuto per le case di riposo, e non è mai accaduto che pazienti positivi dagli ospedali siano stati trasferiti nelle Rsa. La nostra delibera del 20 marzo credo sia stata fortemente travisata, cercava edifici o reparti vuoti per pazienti Covid non certo strutture in uso con ospiti anziani all’interno. Quanto alla tardiva pubblicazione del documento, purtroppo in questo periodo può accadere”.

