CORONAVIRUS: NEL VERCELLESE I DECESSI SONO (ALMENO) 56 E I “POSITIVI” ACCERTATI HANNO ORMAI SUPERATO QUOTA 500

Continua purtroppo a crescere, in provincia di Vercelli, il numero delle vittime colpite dal Coronavirus. I decessi accertati di persone infettate dal virus, dall’inizio dell’epidemia, sono 56, ma va detto che in molti Comuni nel mese di marzo il numero complessivo dei defunti è largamente superiore a quello dello stesso periodo dell’anno scorso o di due anni fa.

Stesso discorso per i “positivi”, ricoverati o in isolamento domiciliare: alle 19 di stasera in tutto il Vercellese ne vengono conteggiati 528, ma solo una parte della popolazione è stata sottoposta a tampone.

Nei nosocomi della provincia saranno aggiunti, nei prossimi giorni, venti posti letto per pazienti con Covid-19: dieci all’ex Casa della Salute di Varallo e dieci al presidio sanitario di Gattinara.

