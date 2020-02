Coronavirus, negli aeroporti oltre 400 medici volontari

Saranno oltre 400 i medici e gli operatori sanitari volontari impegnati negli aeroporti per la rilevazione della temperatura ai passeggeri in arrivo in Italia con i voli internazionali. E’ quando scrive il Dipartimento della Protezione Civile in un tweet sottolineando che nella riunione del Comitato operativo si sta lavorando “a formazione e impiego dei team per rispondere in modo efficace al rischio sanitario”. Già ieri il Commissario Angelo Borrelli aveva reso noto che a svolgere i controlli saranno i volontari della Croce Rossa e di tutte le altre associazioni del sistema di Protezione Civile che dispongono di personale sanitario.

