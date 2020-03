CORONAVIRUS. Muore un medico a Parma, lavorava in casa cura

Si aggiunge una ulteriore vittima alla lista dei medici caduti a causa del Covid-19. E’ Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione. Squeri, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), lavorava come medico responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura ‘Piccole Figlie’ di Parma, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Sarebbe, per la Fnomceo, il 19/mo medico in attività deceduto per Covid-19.

Commenti