CORONAVIRUS. Morto il docente dell’Università del Piemonte Orientale

E’ morto oggi pomeriggio, all’età di 62 anni Gian-Luigi Bulsei, professore aggregato di Sociologia applicata presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. Nato e residente a Vercelli, il sociologo coordinava il Centro di ricerca interdisciplinare sulle Società locali. Personalità molto conosciuta in città, era legato alla sinistra vercellese, e partecipava spesso alle iniziative culturali e agli incontri pubblici cittadini.

“Bulsei ci ha lasciati per una malattia pregressa – sottolineano dalla pagina Facebook dell’Upo – che le condizioni sanitarie di questo periodo hanno ulteriormente complicato. Increduli e con infinita tristezza ricordiamo la passione di Gigi, l’amore per la didattica e la ricerca, la stima di cui godeva in campo scientifico e l’affetto che tutti i suoi studenti gli hanno sempre tributato. Ci stringiamo a Patrizia (la moglie, ndr) in un abbraccio collettivo”

