CORONAVIRUS. Monferrato nella morsa del virus

C’è il Monferrato, oltre la metà del territorio dei paesaggi vitinicoli del Piemonte entrati dal 2014 nel patrimonio dell’umanità Unesco, nell’ampia area del nord nella morsa delle regole imposte per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus.

Le colline, i vigneti e le dimore storiche nelle province di Asti e Alessandria, Canelli e l’Asti spumante, Nizza Monferrato e il Barbera, il Monferrato degli infernot, tre delle zone a ‘marchio’ Unesco, rischiano di essere tagliati fuori dal mercato turistico internazionale proprio mentre stavano per compiere un ulteriore passo, con le Langhe e il Roero – per il momento fuori dalle zone critiche ma comunque coinvolte – per avere un appeal sempre più vincente sul mercato globale del turismo.

Gli operatori del settore temono forti ripercussioni e si stanno attrezzando per affrontare una crisi senza precedenti tra le colline dell’enogastronomia famose in tutto il mondo e che ogni anno richiamano decine di migliaia di turisti.

“In questo momento – fa notare con realismo il direttore dell’Ente Turismo di Asti e Alba, Mauro Carbone – è l’Italia intera ad essere tagliata fuori dal mercato internazionale e noi non facciamo eccezione”. Febbraio e marzo sono mesi di bassa stagione per i territori vigneti Unesco, ma sarebbe stato comunque il tempo delle prime fiere primaverili: la programmazione della promozione, “basilare in questo periodo”, è cambiata. E’ saltata un’importante missione internazionale nei paesi anglo-sassoni.

“Stavamo per andare a Londra e New York a promuovere il cicloturismo in occasione del passaggio del Giro d’Italia sul nostro territorio (la tappa Morbegno-Asti, ndr) e abbiamo dovuto annullare tutto”. Siamo nel pieno dell’emergenza, ma l’ente turismo di Asti e Alba si sforzano di guardare oltre: “Servono nuove strategie d’intervento” e per questo l’Ente turistico ha già convocato un tavolo tecnico di monitoraggio straordinario, che riunisce i responsabili delle associazioni di categoria, commercianti, albergatori e ristoratori e i consorzi turistici. “Intendiamo reagire così al virus che ha contagiato anche il turismo – spiega il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Luigi Barbero – perché la vera sfida è avere la forza per affrontare l’emergenza, puntando su attività di comunicazione alternative, per rilanciare la destinazione nel mercato internazionale, appena le condizioni globali le permetteranno”.

“Questo è il momento – aggiunge Barbero – per i componenti della filiera turistica locale, pubblici e privati, di manifestare ancora di più unione d’intenti e uniformità di obiettivi”. Anche i musei astigiani restano chiusi fino al 3 aprile. “Stiamo pensando di annullare la mostra sul Giro d’Italia” ha spiegato il presidente della Fondazione Asti Musei, Mario Sacco. Annullata la Milano-Sanremo, col Giro d’Italia a rischio, “probabilmente” l’esposizione sarà rinviata. “Vogliamo essere ottimisti, però – aggiunge – e non lasciarci influenzare da allarmismi: per questo stiamo lavorando alacremente su una grande esposizione autunnale”

