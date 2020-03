CORONAVIRUS. Medici, senza mascherine solo consulti telefonici.

Se entro 48 ore non verranno distribuite mascherine e i dispositivi di protezione “saremo costretti, a tutela nostra e della collettività, a valutare la necessità di non eseguire più visite, ma solo consulti telefonici”.

Lo annuncia Enzo Scafuro, segretario dello Smi (Sindacato dei medici italiani) Lombardia, in una lettera alle autorità lombarde e al presidente della regione, Attilio Fontana.

Dopo la diffida di ieri della Fimmg Lombardia, anche lo Smi dunque punta i piedi. Le richieste sono semplici: far eseguire il tampone a tutti i medici in servizio sul territorio e in ospedale, prevedendo la quarantena per tutti i positivi anche con pochi sintomi, e far arrivare i dispositivi di protezione.

“Abbiamo potuto verificare che i soli scarsi dispositivi di protezione consegnati, peraltro con notevole ritardo, sono consistiti spesso in meno di dieci mascherine chirurgiche ed una confezione di guanti monouso – sottolinea – E’ evidente che sono insufficienti e inidonei a proteggere il medico che si accinge ad eseguire una visita, in ambulatorio o a domicilio”. Quanto all’attivazione in alcune Ats di unità speciali, Scafuro precisa che “lo si sta facendo in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali che ne disciplini le modalità – conclude Scafuro – Siamo anche disposti a confrontarci sulla loro eventuale istituzione all’interno di strutture distrettuali già esistenti, per lavorare in equipe e su base volontaria”, ma non senza aver convocato prima i sindacati.

