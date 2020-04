CORONAVIRUS. L’Italia esulta, il Piemonte piange: Torino sta per superare Bergamo

CORONAVIRUS TORINO. Circa 150 pazienti positivi all’ospedale di Chivasso, oltre 100 a Ciriè, più o meno 50 ad Ivrea. Sono i numeri del Covid negli ospedali dell’AslTo4, qui dove il Coronavirus continua a mietere vittima e fa sempre più paura. Ora che la Regione – dopo settimane di insistenza da parte dei sindaci – ha cominciato a fare i tamponi, stanno emergendo pian piano i “focolai” di Coronavirus in alcune case di riposo, lì dove ci sono le persone più fragili. Mentre l’Italia sorride – per la prima volta il numero dei positivi totali è in calo (108.237, 20 in meno di ieri) – il Piemonte piange.

E piange la provincia di Torino, con i Pronto Soccorso che arrancano per fornire una barella a tutti gli anziani che arrivano in ambulanza con febbre e polmoniti. Anche il numero degli operatori sanitari positivi comincia paurosamente a salire.

La nostra provincia, la quarta per numero di contagi in tutta Italia, nel giro di un paio di giorni supererà Bergamo, dove la crescita si è praticamente arrestata. Circa 1.800 contagi ci separano da Brescia, ma anche l’aumento giornaliero dei positivi è basso. Di questo passo arriveremo a “tallonare” Milano in questa perversa classifica giocata a perdere. A Torino i morti sono già 1.029. E se il trend di crescita del Piemonte continuerà ad essere il più alto d’Italia, quasi il doppio delle altre Regioni, difficilmente vedremo presto la luce. Altro che fase 2…

Ieri un barlume di speranza. Il Piemonte cresceva solo del 1.39% rispetto al giorno prima in linea con Lombardia e le altre realtà più colpite. La realtà è che i tamponi – nonostante le richieste, nonostante l’evidenza della necessità di aumentarli – sono calati. 3.100, mentre il giorno prima ne erano stati fatti 4.725.

In Piemonte i ricoverati in in terapia intensiva sono 301 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.108. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.140. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 102.082, di cui 51.725 risultati negativi.

Nella sola giornata di ieri sono decedute in tutta la Regione 74 persone con il Coronavirus. Il totale complessivo è ora di 2.453 morti risultati positivi al virus.

