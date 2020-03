CORONAVIRUS. L’Italia che resiste: c’è anche una promessa di nozze in mascherina.

C’è una Italia che va avanti e spera, un Paese solidale non solo nelle grandi donazioni ma anche nei piccoli gesti.

Il coronavirus sta mettendo a dura prova tutti ma non per questo le persone hanno smesso di coltivare i loro sogni. Come Anna e Salvatore che a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, oggi hanno fatto la loro promessa di matrimonio. I vestiti eleganti come da tradizione ma con le mascherine sulla faccia e la distanza di sicurezza l’uno dall’altra. Fidanzati da quattro anni, si sposeranno il prossimo 16 maggio, se l’emergenza coronavirus lo consentirà.

Lei assistente sociale, lui operaio in una fabbrica di scarpe, si sono abbracciati dopo giorni di distanza. “Ora di nuovo non ci rivedremo per un po’ visto che viviamo in due comuni diversi – dice Anna – La festa? Avevamo programmato un pranzo romantico a Positano ed invece ho preparato una torta in casa e per fortuna avevamo da parte una bottiglia di champagne. Non fa nulla, il momento è drammatico e va bene così”.

Guarda ad un futuro più sereno anche il regalo promesso da un armatore agli infermieri della sua città, Termoli, in provincia di Campobasso. A quelle persone che in corsia stanno dando tutto quello che possono, l’imprenditore Domenico Guidotti ha deciso di regalare mini crociere in Croazia e alle Isole Tremiti a maggio-giugno, se sarà possibile, altrimenti a settembre. “Fanno turni massacranti e hanno il viso segnato dalle mascherine. Hanno davvero dato anima e cuore alla nostra bella Italia”, dice il titolare del Catamarano Zenit. E anche se sarà una Pasqua diversa da quella degli anni passati, le aziende sono già pronte con le colombe che diventano in alcuni casi anche ‘solidali’. La pasticceria partenopea Sal De Riso fa sapere, a chi acquisterà almeno 2 chili dei suoi dolci pasquali online, che 10 euro saranno devoluti a sostegno delle strutture ospedaliere impegnate nel gestire l’emergenza Covid-19. Scendono in campo a Roma le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato. Saranno loro a consegnare in questi giorni, e in tutta sicurezza, i pacchi preparati dall’associazione Salvamamme che assiste le famiglie con bambini che si trovano in stato di necessità. Oltre alla scorta alimentare, e in alcuni casi pannolini e altri beni destinati ai più piccoli, verrà donato un libro e un regalo pasquale corredato di cioccolatini. Per chi invece è costretto, anche in questo momento di contenimento, a spostarsi da una città all’altra per emergenza, per esempio per ragioni sanitarie non legate al coronavirus, Ospitalità Religiosa, la rete delle foresterie e delle case vacanza offerte solitamente alle famiglie per le loro vacanze dalle congregazioni religiose, fa sapere che le sue strutture sono aperte e che possono ospitare garantendo tutte le norme di sicurezza richieste in questa emergenza sanitaria.

Commenti