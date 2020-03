CORONAVIRUS. Lettera aperta degli infermieri al direttore generale dell’Asl To4

Gentile Dott. Lorenzo Ardissone, in data odierna abbiamo ricevuto la sua comunicazione relativa al protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 smart-working.

A tal proposito voglio ricordarle, che numerosi infermieri assieme ad altri operatori che nelle ultime settimane sono duramente messi alla prova in trincea, attendono impazienti risposte concrete alle nostre richieste che abbiamo portato alla sua attenzione.

In questi ultimi anni, diverse sono state le divergenze tra la nostra organizzazione sindacale e alcune scelte intraprese da questa Direzione, ma da questa parte tutto è stato fatto solo ed esclusivamente con il solo fine di tutelare il diritto alla salute.

Con questa lettera voglio svestirmi per un attimo del ruolo che ricopro e chiederle da operatore sanitario di non dimenticarsi di tutti coloro che come me, sono in prima linea in questa situazione di emergenza.

Il comparto e in particolar modo gli infermieri, stanno rispondendo in maniera egregia alla gravissima situazione che sta mettendo a dura prova l’intera nazione e in particolare il Piemomte.

Auspichiamo pertanto che possa dar seguito alle nostre richieste, dando così un importante segnale a tutti i dipendenti interessati.

D’altronde noi non possiamo lavorare in smart-working, ma facciamo il lavoro “sporco” vicino alle sofferenze del malato. Chiediamo solo il giusto riconoscimento.

Fiduciosi in suo riscontro, ringraziandola per il lavoro che sta svolgendo assieme al suo staff, cogliamo l’occasione per porgerle distinti saluti.

Il Segretario Territoriale Nursind Torino e un infermiere in prima linea

Giuseppe Summa

