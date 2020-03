CORONAVIRUS. Lascia i domiciliari per fare una passeggiata, fermato a Torino

Lascia gli arresti domiciliari per andare a Torino e passeggiare nel centro storico. Con questa accusa la polizia ha fermato un cittadino egiziano di 20 anni che era stato notato in via San Quintino. Il giovane, privo di autocertificazione, ha detto agli agenti che era stato in farmacia e, per dimostrarlo, ha fatto vedere il blister di antinfiammatorio che aveva con sé.

Il controllo ha accertato che risultava agli arresti domiciliari in un Comune della provincia. Il fermo è scattato per il reato di evasione; notificata anche una denuncia per la violazione delle disposizioni anti-coronavirus.

