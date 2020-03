CORONAVIRUS. L’appello di Cirio: “State a casa!” e “Fate la spesa nel negozio sotto casa!”

CORONAVIRUS. La situazione è grave. Molto grave. Non è una frase fatta. E’ proprio così e ci piacerebbe che lo credessero tutti. Gli ospedali dell’Asl To4, di Chivasso, Ciriè e Ivrea sono ormai arrivati al limite e nelle prossime ore si tenterà (almeno così si è detto per tutta la giornata) una sorta di riorganizzazione per coprire il deficit di sale operatorie riutilizzate come reparti rianimazione.

Tutti i medici e gli infermieri, nessuno escluso, sono concentrati a gestire i casi di Coronavirus accertati che sono da dividere in due gruppi, i malati e i malati gravi cioè persone che hanno bisogno dell’ossigeno, di essere intubati, più o meno una decina di pazienti per ospedale. Poi ci sono tutti gli altri ricoverati. Per dare dei numeri, di questi ultimi, a Chivasso se ne calcolano una trentina e poco importa se sono 31 o 29. Quel che si sa per certo è che sono numeri destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Per restare a Chivasso si è utilizzato tutto il quinto piano ma non basta. A Ivrea il reparto di week surgery e anche quello non basta.

Sentiti al telefono alcuni amici primari ci descrivono una “catastrofe” che mai più avrebbero voluto vedere e che quasi non riescono a raccontare, fatta di “stress”, di orari impossibili, di doppi turni, di macchinari che non ce n’è abbastanza per tutti, di mascherine (finite anche quelle) e di poco ossigeno.

L’invito, ormai diventato un ritornello senza musica, è sempre lo stesso:”Ditelo ai vostri lettori! Scrivetelo a caratteri cubitali! Devono restare a casa..”. Perchè il problema (ma questo tutti dovrebbero già saperlo) è la velocità con cui si sta propagando il virus. E’ la quantità di malati che arrivano al pronto soccorso tutti insieme. E’ il collo di bottiglia tra le strutture che vorrebbero garantire a tutti un’assistenza dignitosa e il mondo esterno. Se non si fermerà il contagio e rischio c’è l’intera filiera dell’assistenza a cominciare dal pronto intervento degli infartuati.

“Stare a casa” significa muoversi solo per “stato di necessità”. Quindi per lavoro, per motivi di salute e per andare a fare la spesa. Ecco su quest’ultimo punto (l’andare a fare la spesa) nei giorni scorsi, su svariati profili social, si è aperto un lungo dibattito, scatenato da chi, per le più svariate motivazioni tra cui il costo della merce, preferisce i grandi supermercati al negozio sotto casa. E poco importa se per raggiungerli deve salire in macchina e oltrepassare i confini. Abitano a Verolengo, Nole, Bollengo, San Francesco, Rondissone, Brandizzo ecc Quasi sempre, a fare da calamita sono le grandi strutture delle cittadine più importanti: Chivasso, Ivrea, Ciriè, Rivarolo e Settimo Torinese. Morale? Per alcune famiglie, rispetto a prima, non è cambiato nulla. Si mettevano in macchina una o due volte alla settimana e hanno continuato con lo stesso ritmo anche nell’ultima.

“A mio avviso il Decreto è chiaro – commenta il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio – non si può uscire dal Comune salvo che per necessità. Significa che vado fuori perchè nel mio paese di negozi non ce ne sono… Significa che devo giustificarmi. Comunque ho rivolto al Ministero una specifica domanda spero che mi risponda…“.

Dello stesso avviso gli uomini e le donne dell’Unità di sicurezza allestita alla Protezione civile di Torino, le Forze dell’Ordine interpellate e pure gli uffici della Prefettura.

Perchè si debba restare nei propri comuni è chiaro come fu chiaro agli abitanti di Gunnison (Colorado). Ai tempi della “spagnola” (correva il 1918) si ammalarono più di 500 milioni di persone in un mondo che ne contava poco più di due miliardi. A Gunnison i 1390 residenti non aspettarono un minuto di troppo. Si misero in quarantena, non uscì e non entrò più nessuno. E si salvarono tutti.

