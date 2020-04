La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo sui morti alle case di riposo di Marcorengo, frazione di Brusasco, e di Bosconero.

All’Annunziata di Marcorengo, dal 24 marzo ad oggi, sono venuti a mancare 12 ospiti: di questi, uno solo è risultato positivo al Covid-19. Agli altri undici, però, che manifestavano i sintomi del coronavirus, non è stato fatto il tampone.

La residenza contava 48 ospiti: la maggior parte sono tutt’ora malati e anche tra il personale c’è chi è rimasto a casa lamentando sintomi come febbre, tosse e difficoltà a respirare.

Ieri ed oggi l’Asl To 4 ha fatto eseguire i tamponi nella struttura: agli ospiti, sia quelli malati che quelli no, e al personale, sia quello al lavoro che quello a casa. Si attendono i risultati per sabato.

Nella casa di riposo di Bosconero la metà del personale è risultata positiva al coronavirus e, dopo che sono stati eseguiti i tamponi, ben 43 ospiti sono a loro volta risultati positivi. Qui il bilancio ad oggi è di quattro vittime.

Le inchieste della Procura eporediese sono al momento senza indagati e senza ipotesi di reato. “Stiamo svolgendo indagini conoscitive sull’operato delle residenze per anziani. Sono accertamenti preliminari. Vedremo”, conferma il Procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando.

