CORONAVIRUS. La coda del virus si allunga in Piemonte. Ed è polemica. In totale sono 248 i morti nelle Rsa. E si pensa all’obbligo delle mascherine.

Cinque milioni di mascherine per la ripartenza. Sono quelle, lavabili, che la Regione Piemonte ha deciso di acquistare per consentire ai piemontesi un ritorno alle attività in sicurezza. Nelle prossime settimane la distribuzione in tutte la regione, che oggi ha superato i 2 mila morti da coronavirus. Un triste primato, come quello dei contagi che continuano ad aumentare a ritmo sostenuto. Colpa della coda prolungata dell’epidemia che “è arrivata con una settimana di ritardo e quindi finirà dopo” sostiene citando il parere degli esperti il governatore Alberto Cirio che, nel rispondere alle critiche delle opposizioni sulla gestione dell’emergenza, indica nella medicina territoriale le “falle” del sistema regionale.

“Ero presidente da 7 mesi quando è iniziata l’emergenza e ho preso la sanità che c’era – osserva Cirio – con eccellenze ma anche con gravi carenze. Tra queste la medicina del territorio, figlia di investimenti che non sono stati fatti, che non ha filtrato a sufficienza”.

Sarebbe quindi questo il motivo delle segnalazioni dei medici di pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus finite nel nulla, che spingono il centrosinistra a chiedere una commissione d’indagine sulla situazione del Piemonte, 2.064 morti(+95) e 18.466 (+673) contagi. Un capitolo a parte meritano le Rsa.

“Nessuna intempestività”, assicura l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, dopo che l’Unità di crisi ha snocciolato in videoconferenza i dati del monitoraggio effettuato su queste strutture. Ovvero 2.874 persone morte nel primo trimestre rispetto alle 2.467 dello stesso periodo dello scorso anno. Una differenza di 407 persone, di cui soltanto 248 risultano decedute per cause Covid. “Abbiamo affrontato di petto i tre problemi evidenziati per le Rsa: personale, dispositivi di protezione e tamponi”, assicura l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, che parla di 14mila tamponi effettuati fino ad ora, 20 mila entro la settimana: “In linea di massima è risultato positivo il 40% del personale, e il 30% degli ospiti, ma si deve considerare che si è partiti dai sintomatici”.

Tutto bene? Non proprio secondo l’ordine degli infermieri, che parla di “gravi disservizi nelle Rsa”, e della parlamentare di Italia Viva Silvia Fregolent, secondo cui nelle strutture per anziani si sta consumando una vera e propria “strage”.

Commenti