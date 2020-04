CORONAVIRUS. Indagini anche sulle Rsa di Brandizzo, Settimo, Chivasso, Chialamberto e San Mauro

La Procura di Ivrea ha aperto altri cinque fascicoli sulle case di riposo dell’AslTo4, dopo una serie di esposti presentati dai familiari di alcuni anziani deceduti nel corso delle ultime settimane.

Le indagini riguardano la Piccola Lourdes di Brandizzo, la Cinque Torri di Settimo, la San Giuseppe a San Mauro, l’istituto Povere Figlie di Chialamberto e l’Opera Pia Clara di Chivasso.

Il procuratore Giuseppe Ferrando intende far luce sulle misure prese dalle case di riposo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Questi cinque si aggiungono ad altri otto fascicoli aperti pochi giorni fa in seguito ad una denuncia del Codacons, con indagini sul presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sui direttori delle Asl e sui responsabili delle strutture Piovano Rusca di Nole Canavese, Sereni Orizzonti di San Mauro, Villa Lina a Corio, Residence del Frate a Bairo, Arnaud a Volpiano, Annunziata a Marcorengo di Brusasco, Beata Vergine della Consolata Fatebenefratelli a San Maurizio Canavese, San Giovanni Battista a Bosconero.

