CORONAVIRUS. Inchiesta sull’Rsa di Vercelli, eseguite le autopsie

CORONAVIRUS. Si sono svolte in questi giorni le autopsie su corpi degli ospiti morti nella casa di riposo di Vercelli, finita al centro di un’inchiesta della procura per i numerosi decessi, oltre quaranta, che si sono registrati tra marzo e aprile. I primi esami autoptici, disposti dai magistrati, servono per capire se le morti degli anziani, tra cui molti ultranovantenni, sono riconducibili o meno al coronavirus.

Nel fascicolo aperto dalla procura vercellese, che indaga per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa, sono indagati il direttore della casa di riposo di piazza Mazzini, Alberto Cottini, e la direttrice sanitaria della struttura Sara Bouvet. L’inchiesta era partita dopo che parenti e consiglieri comunali di minoranza avevano presentato diversi esposti; i pm avevano disposto subito alcune autopsie sui corpi degli anziani deceduti, che sono proseguite ancora in questi giorni.

I consulenti della procura hanno acquisito all’interno della struttura documenti e registri dei pazienti, in modo da verificare se sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza richiesti.

