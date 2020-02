CORONAVIRUS. In Piemonte riaprono le scuole

Emergenza Coronavirus, scuole riaperte agli studenti in Piemonte da mercoledì prossimo. Lunedì e martedì gli edifici saranno invece aperti al solo personale scolastico. Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio oggi al centro della Protezione Civile al termine di un tavolo sull’emergenza Coronavirus in video collegamento con il governo. “D’accordo con l’ufficio scolastico regionale – spiega – abbiamo sottoscritto un protocollo in cui abbiamo concordato un’igienizzazione straordinaria – aggiunge – Si tratta di due giorni in più che ci consentono anche di tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione”.

“Quella per le scuole piemontesi è una soluzione intelligente e utile. Che ci permette di avere due giorni per accogliere gli studenti in ambienti puliti sicuri e igienizzati”. Così Fabrizio Manca, direttore dell’ufficio scolastico Regionale del Piemonte, sulla decisione di far ripartire le attività didattiche da mercoledì prossimo e di riaprire le scuole da lunedì per un’igienizzazione straordinaria. “La scuola – aggiunge Manca – come apripista della ripresa, della fiducia e delle attività del territorio”. I docenti dovranno seguire alcune accortezze, come controllare se gli alunni più piccoli si lavano le mani. “I comportamenti responsabili – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi – sono l’arma migliore che abbiamo per evitare diffusione dell’invenzione”.

