CORONAVIRUS. In Piemonte il 20% dei ricoverati necessita di terapia intensiva

Tra i 689 contagiati rilevati in Piemonte dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono 107 le persone ricoverate in terapia intensiva, 452 in altri reparti ospedalieri e 103 in isolamento domiciliare. A preoccupare è proprio il numero dei pazienti in terapia intensiva: è cresciuto sensibilmente ed è ormai circa il venti per cento dei ricoverati.

Per questo a Torino si sta lavorando per fare spazio negli ospedali: dieci pazienti sono stati dirottati a Saluzzo, un’altra decina in una struttura convenzionata di Omegna.

Inoltre il numero verde sanitario 800.19.20.20 istituito dalla Regione per l’emergenza Coronavirus ha registrato un’impennata di chiamate, passando dalle 544 telefonate di domenica 1° marzo alle 5173 di martedì 10. Sono aumentate anche le chiamate al numero unico dell’emergenza sanitaria 112: dalle 7386 del 1° marzo alle 11.939 di martedì 10.

Il numero verde sanitario 800.19.20.20 – ricorda l’Unità di crisi regionale – non è deputato a dare chiarimenti su dubbi circa l’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo. Deve quindi essere utilizzato solo per ricevere indicazioni se si pensa di aver contratto il virus.

Commenti