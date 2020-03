CORONAVIRUS. In Francia focolai nell’Oise e in Alta Savoia

I principali focolai del coronavirus in Francia sono nell’Oise, a nord di Parigi, e in Alta Savoia. Lo ha confermato il direttore generale della sanità francese, Jerome Salomon spiegando che la zona con il maggior numero di contagi resta l’Oise con 64 casi mente nell’Alta Savoia si sono registrati 21 contagiati. Diverse le persone ricoverate anche nell’area del Morbihan (12), dove oggi si è registrato il quarto decesso in Francia, un uomo di 92 anni. E fra i partecipanti di un viaggio organizzato in Egitto (11). Salomon ha precisato che 5 persone sono state contaminate nell’ambito di un raduno religioso di diverse migliaia di persone nel comune di Bourtzwiller nei pressi di Mulhouse (est della Francia), dal 17 al 24 febbraio. Il direttore della Sanità ha lanciato un appello ai partecipanti a rivolgersi al numero verde qualora avvertissero sintomi sospetti. In Italia aumenta il numero delle vittime.

