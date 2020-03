CORONAVIRUS. Il sindaco di Casale, l’ospedale è pieno e da ieri 11 morti

“Le notizie che arrivano dall’ospedale sono drammatiche: abbiamo avuto 11 decessi da ieri, i contagi sono 140. Il ‘Santo Spirito’ è in questo momento pieno”. La comunicazione arriva, nel tardo pomeriggio, direttamente dal sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi che raccomanda, ancora una volta, di stare a casa. “Oggi, più che mai, bisogna attuare tutte le misure di sicurezza alle quali siamo raccomandati da settimane, perché la struttura sanitaria non sarà in grado di reggere questo ritmo di contagi anche nei prossimi giorni”.

