Coronavirus. “Il direttore si prende gioco di noi”. Infermieri dell’Asl To4 sul piede di guerra

Con un’informativa la Direzione Generale dell’Asl To4, ha informato le organizzazioni sindacali della modifica dell’orario di lavoro degli operatori del magazzino economale a causa dell’emergenza covid.

Tutto bene? Macchè! E’ successo un mezzo pandemonio.

“Non contestiamo l’informativa in sé – commenta il segretario provinciale di Nursind Giuseppe Summa – ma il fatto che nei giorni scorsi abbiano stravolto l’intera organizzazione del lavoro senza mai coinvolgerci. Interi reparti con personale obbligato a lavorare 12 ore. Uomini e donne spostati da un reparto all’altro dall’oggi al domani. Costretti a saltare i riposi, a ore e ore di straordinario e a coprire turni di pronta disponibilità pure in ambulanza. Obbligati a lavorare con DPI inadeguati e altre criticità mai affrontate. Senza contare gli infermieri con 12 turni di pronta disponibilità al mese contrariamente a quanto prevede la normativa. Ci chiediamo dove Lorenzo Ardissone abbia trovato il tempo per comunicare la variazione dell’orario di lavoro degli operatori del magazzino economale e perchè non lo abbia mai fatto per tutto il resto. Attendiamo di sapere da mesi l’attuale dotazione organica di infermieri e oss. Aspettiamo di sapere se potrà essere riconosciuta loro l’indennità di malattie infettive. Aspettiamo di sapere il reale numero di assunzioni. Aspettiamo di avere numerse risposte a tutte quelle lettere alle quali non si è nemmeno degnato di rispondere. Riteniamo tale atteggiamento grave e offensivo non tanto verso il ruolo delle organizzazioni sindacali, ma verso tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea. Questo atteggiamento ci addolora ma non ci stupisce, essendo purtroppo un’abitudine per il direttore generale prendersi gioco degli infermieri…”.

Commenti