Coronavirus. I grafici del contagio in Canavese

In tutta l’Asl To4 la situazione resta critica a Bosconero, Chivasso e Rivarolo. La notizia di oggi è che l’Asl To4 starebbe pensando di trasformare in ospedale Covid il presidio di Settimo Torinese (più di 200 posti letto) già organizzato per le lungodegenze, non solo per gestire l’emergenza ma anche nelle prossime settimane per riportare tutti gli ospedali di Ciriè, Ivrea, Lanzo, Chivasso e Cuorgnè alle loro precedenti attività. I morti da noi rilevati fino ad oggi, a nord di Torino, sono quasi un centinaio, sui social, in particolare, tante lacrime si stanno ancora versando per una giovane ragazza di Torrazza Piemonte mancata ieri all’ospedale San Luigi.