CORONAVIRUS. Gori ai sindaci: “E’ un momento tragico”

“In un momento tragico la Vostra collaborazione e vicinanza è encomiabile”. Si chiude così la lettera con la quale il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ringraziato i sindaci delle città di Acqui Terme, Brescia, Cervignano del Friuli, Domodossola, Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Serravalle Scrivia, Trecate e Varese che hanno accettato di cremare nei loro forni circa sessanta bare che la struttura della città orobica non riusciva a gestire.”Gentilissimo collega – scrive Gori – ti contatto in questa situazione di grave crisi sanitaria causata da Covid-19 che tutti stiamo vivendo e in particolare la mia città Bergamo e la sua Provincia. Come sai, la nostra area è stata particolarmente colpita”.

