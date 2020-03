CORONAVIRUS. Giovedì 12 marzo (aggiornamenti continui)

Notizie in pillole su Coronavirus. Aggiornamento continuo

Ore 17,30

Coronavirus: Iren sospende pagamento bollette

Il Gruppo Iren ha interrotto – già da lunedì 9 marzo – le nuove azioni di sospensione/riduzione delle forniture (gas, luce, acqua e teleriscaldamento) dovute alla morosità “alla luce della crescente diffusione del Coronavirus e dei conseguenti significativi impatti economici e sociali sull’intero Paese@. “In un momento di grave emergenza per l’Italia, Iren conferma l’attenzione ai territori serviti, alle persone e ai propri clienti”, spiega l’azienda. Il Gruppo offre a tutti i propri clienti – famiglie e imprese – che subiscono un’oggettiva situazione di difficoltà economica, la possibilità di richiedere il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni oppure la rateizzazione in tre rate nei tre mesi successivi.

Coronavirus: Unione M. Via Lattea,da noi spostamenti anomali

Numerose persone non autorizzate a spostarsi in arrivo e nessun controllo nei paesi subito oltre il confine con la Francia, dove non sono in vigore le restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus. Sono le problematiche sollevate dai sindaci dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Pragelato, Claviere) in una lettera inviata al prefetto di Torino. Nel documento, firmato dal presidente dell’Unione montana, Maurizio Beria d’Argentina, viene chiesta la vigilanza delle forze dell’ordine per contrastare la violazione e l’aggiramento delle norme previste dal Dpcm firmato dal premier Conte. Nella lettera si citano “numerose segnalazioni di spostamenti anomali ricevute da cittadini ed esercenti allarmati per questa eccessiva movimentazione” e il rischio di “artifici per aggirare la normativa” come “i ricongiungimenti tra famigliari ‘divisi’ opportunamente in due domicili”. C’è, inoltre, “il quotidiano spostamento di lavoratori transfrontalieri, per lo più operanti a Montgenevre (il Comune francese, area che registra una forte presenza turistica dove non risulta attivo alcun servizio di controllo e di prevenzione. Per tali soggetti – sottolinea l’Unione montana Via Lattea – riterremo opportuno poter effettuare alla frontiera, sin da subito, una verifica sistematica delle condizioni di salute”.

Ore 14,30

Coronavirus: Cirio, regolamentare accessi ai parchi

Evitare di affollare parchi e giardini è l’invito che il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha rivolto nel corso di una diretta Facebook. “Ieri – ha detto – ci sono stati degli assembramenti di persone. Ci sono sindaci che hanno dovuto intervenire con delle ordinanze per chiudere le aree verdi”. Cirio ha affermato che su questo tema potrebbero sorgere delle “incongruenze” rispetto alle indicazioni da Roma: “Il ministero dice che si può fare sport all’aria aperta senza formare assembramenti, ma è evidente che se tutti vanno al parco la filosofia dell’evitare i contatti si perde”. “Ne parleremo con il governo – ha annunciato Cirio – e oggi avremo una risposta. Ma nell’attesa nulla vieta di autoregolamentarci. Andare al parco non è una necessità. Se per qualche giorno dobbiamo stare a casa, stiamo a casa. Tra qualche settimana torneremo nei parchi, torneremo a passeggio, torneremo a fare ginnastica all’aria aperta, con la serenità di chi sa di avere fatto il proprio dovere per uscire da questa crisi terribile”.

Coronavirus: Piemonte, imprese aiutino produrre igienizzanti

Appello della Regione Piemonte alle industrie chimiche piemontesi perché forniscano all’Arpa gli ingredienti necessari a produrre il gel igienizzante destinato a forze di polizia e operatori sanitari. “Arpa – spiega l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati – ha avviato la produzione di una sostanza gelatinosa capace di sterilizzare le mani. In questo momento presidi sanitari come questo scarseggiano nei supermercati e dunque la fornitura di flaconi già confezionati o di ingredienti per produrli, darebbe un aiuto importante a chi combatte in prima linea contro il Coronavirus”.

Coronavirus: Torino sospende strisce blu e Ztl centrale

Il Comune di Torino sospende la Ztl Centrale e il pagamento delle strisce blu fino al 25 marzo. Lo hanno annunciato in video-conferenza la sindaca Chiara Appendino e l’assessora ai Trasporti, Maria Lapietra. La decisione dopo la sospensione per tutte le utenze non domestiche del pagamento della prima e della seconda rata della tassa sulla raccolta rifiuti (Tari). “Non escludo altri interventi nelle prossime ore – afferma Appendino -, attendiamo solo di capire cosa farà il governo su tasse e imposte”.

Coronavirus: Torino, in parchi vietato uso spazi attrezzati

Nei parchi cittadini di Torino diventa vietato l’uso degli spazi sportivi attrezzati, come i campi da basket e calcetto. E’ il provvedimento deciso nella riunione del Cosp (comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza) nell’ambito del rafforzamento dei controlli, da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale, L’obiettivo è di evitare che si formino assembramenti. Nelle aree verdi di Torino verranno quindi posizionati cartelli con le indicazioni relative alle misure di sicurezza da rispettare. .

Coronavirus: videochat e assistenza per persone con Sla

Un numero di telefono di ascolto, consulenza psicologica e formazione a distanza. Sono le iniziative messe in campo da Aisla, l’Associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, presente in tutto il territorio nazionale con 300 volontari, per proteggere e continuare ad aiutare le oltre 6000 persone con Sla in Italia. È attivo il Centro d’ascolto (02/66982114 e centroascolto@aisla.it), il numero a cui rispondono gratuitamente gli esperti dell’associazione (medici, psicologici, infermieri). È stata attivata una piattaforma per le videoconferenze per mettere in contatto volontari, medici e persone con Sla. Questa piattaforma è utilizzata per esempio, per mantenere attivo a distanza il servizio di consulenza psicologica, che Aisla offre gratuitamente ai pazienti, e per portare avanti riunioni e corsi di formazione destinati a medici e volontari (info@aisla.it). Aisla, inoltre, ha pubblicato un decalogo, pensato per le persone con Sla e realizzato dalla commissione medico-scientifica dell’associazione, con le regole da osservare per prevenire la diffusione del coronavirus https://aisla.it/covid-19-e-sla-lesperto-risponde/. “Dobbiamo rispettare le regole per limitare il contagio ma allo stesso tempo rimanere uniti, non fermarci e continuare ad aiutare le persone che hanno bisogno. I malati di Sla sono per loro natura fragili, ma anche resilienti e abituati ad adattarsi e a reagire a difficoltà enormi. Proprio dal loro esempio abbiamo preso spunto per riorganizzare l’attività della nostra associazione e continuare a garantire un sostegno alle famiglie in questo momento di difficoltà”, dice Massimo Mauro, presidente di Aisla.

Coronavirus: Appendino,nessun positivo tra dipendenti Comune

Non ci sono positivi al coronavirus, al momento, tra i 5mila dipendenti del Comune di Torino. Lo ha reso noto la sindaca, Chiara Appendino, nel corso di una video conferenza “Stiamo garantendo tutti i servizi essenziali”, assicura la prima cittadina, annunciando che la Città ha intensificato i controlli sul rispetto delle nuove disposizioni del governo.

Ore 12

In Piemonte le vittime sono già 25

Diventano 25 le vittime legate al Coronavirus in Piemonte. Tra ieri e questa mattina – informa la Regione – altri cinque pazienti sono morti: sono tre uomini (un alessandrino di 92 anni deceduto ad Alessandria, un cosentino di 65 anni a Torino e un torinese di 87 anni a Ivrea) e due donne (una torinese di 59 anni a Torino e una cuneese di 86 anni a Bra).

In Piemonte finora le persone risultate positive al Coronavirus Covid-19 sono 580. I casi positivi sono così distribuiti: 187 a Torino, 69 ad Asti, 132 ad Alessandria, 39 a Biella, 24 a Cuneo, 32 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I ricoveri in terapia intensiva sono 97, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 89.

Coronavirus: Cirio, assalto a supermercati è ingiustificato

“La psicosi dell’assalto ai supermercati è ingiustificata”. Lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, nella diretta video via Facebook. “Andare a fare la scorta – ha spiegato – è un atteggiamento sbagliato. Le merci continueranno a viaggiare. E i supermercati continueranno ad essere approvvigionati”.

Coronavirus: Ricciardi, al via studio su farmaco per artrite

“Abbiamo parlato ieri con l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per avviare un protocollo su tutto il territorio nazionale” che possa valutare l’efficacia del farmaco testato a Napoli per la cura di effetti infiammatori gravi causati da Covid-19. Così Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà su Raitre. “E’ un farmaco contro l’artrite reumatoide che anche i cinesi stanno utilizzando”, precisa l’esperto, ma “per poter dire con certezza se sia realmente efficace va testato su molte persone e in modo serio, non soltanto su due come fatto da colleghi ci Napoli, che però hanno avviato un discorso importante”. Quanto ai tempi per i risultati, “stiamo parlando di settimane se non mesi”.

Coronavirus: mascherine non sicure sequestrate nel Biellese

La guardia di finanza, nel corso di un servizio di controllo del territorio intensificato in questo periodo di emergenza coronavirus, ha sequestrato alcune centinaia di mascherine chirurgiche monouso in due esercizi del Biellese. Le mascherine per le fiamme gialle sono insicure in quanto non conformi alla normativa nazionale e comunitaria e prive della marcatura di qualità CE. Il materiale inoltre era in vendita senza l’indicazione del Paese d’origine, dei materiali impiegati, delle precauzioni, della destinazione d’uso nonché delle istruzioni in lingua italiana.

Coronavirus: Cirio, da domani cig per chi non può lavorare

er i lavoratori piemontesi costretti a stare a casa per via dell’emergenza Coronavirus è in arrivo la cassa integrazione in deroga. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio nel corso di una diretta Facebook. “L’assessore Elena Chiorino, con il contributo delle parti sociali, ha già predisposto tutto”, ha aggiunto. “Chi sta a casa – ha spiegato il governatore – riceverà ugualmente lo stipendio, anche se lavora in un’azienda che non avrebbe diritto alla cassa integrazione. E’ il primo elemento fondamentale per garantire la liquidità nelle famiglie e nelle persone”. “Ma ci concentriamo anche – ha aggiunto Cirio – su tutte le piccole e medie imprese che hanno chiuso. Chi chiude non può essere lasciato solo. E non sarà lasciato solo. La Regione metterà in campo tutte le risorse necessarie”.

Coronavirus: primi sintomi Rugani solo martedì

Non corrisponde al vero che Daniele Rugani, il giocatore della Juventus positivo al coronavirus, sia stato sottoposto al tampone prima della partita con l’Inter. Lo si apprende da fonti vicine al club bianconero. Il difensore, secondo quanto si apprende, ha accusato qualche linea di febbre solo martedì e, alla luce dell’emergenza sanitaria, è stato sottoposto ai controlli del caso dallo staff medico del club. Attualmente il giocatore è sfebbrato e asintomatico.

Ore 11

Coronavirus: Appendino, misure governo sono passo avanti

“Le nuove restrizioni previste dal Governo nella lotta al coronavirus sono un ulteriore passo in avanti, necessario per uscire il prima possibile da questa crisi”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Io – aggiunge – vi dico subito che siamo nuovamente al lavoro, da stamattina presto, per darvi il prima possibile tutti i dettagli e le interpretazioni del nuovo decreto in modo da fugare ogni dubbio. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande, una per una, se necessario”. Appendino conclude il post “prendendo a prestito le parole del Presidente Conte: ‘Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo’”.

Dovremo attendere fino all’estate per tornare a vita normale

“E’ bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate”. Tanto bisognerà attendere prima di tornare a avere una vita ‘normale’, secondo Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà su Raitre.

Coronavirus: Cirio, restare a casa unico modo per vincere

“Come la Lombardia abbiamo chiesto queste misure, e siamo contenti che siano state adottate. Per cui il commento è: finalmente!”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ospite questa mattina di Storie Italiane su Rai Uno. “C’è un modo solo per sconfiggere il virus – sottolinea il governatore piemontese -: rimanere a casa. Se ci appelliamo solo al buon senso e alla responsabilità delle persone rischiamo di non uscire dall’emergenza”. “Non chiedetevi se si può uscire, non si può uscire – è l’appello del governatore Cirio -. L’eccezione è uscire”.

Coronavisrus: Asl adegua ospedale Borgomanero

E’ stato riorganizza l’ospedale di Borgomanero (Novara) per potenziare e garantire l’accoglienza di pazienti sospetti o positivi coronavirus. ”Obiettivo del piano – spiegano all’Asl – è quello di creare aree di diagnosi e cura a crescente intensità assistenziale riservate ai pazienti sospetti o affetti da coronavirus, con separazione fisica dalle altre strutture presenti in ospedale destinate al ricovero e al trattamento di tipologia di pazienti normalmente trattati”. La Medicina interna è stata individuata quale reparto dedicato ai pazienti Covid-19 e i malati sono stati trasferiti in altri reparti. In Rianimazione 6 posti letto sono riservati ai pazienti coronavirus.

Ore 10

Coronavirus: Salvini, se aggredisce il Sud è dramma totale

“Qualcuno non ha capito che noi in Lombardia, facendo sacrifici e lavorando ai limiti del sovrumano, stiamo tenendo duro. Ma se questo virus aggredisse altre regioni come sta aggredendo la Lombardia, penso alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia, con strutture sanitarie ahimè ben diverse da quelle lombarde, allora è il dramma totale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del coronavirus su Telelombardia.

Coronavirus:Brusaferro(ISS),misure per rallentare diffusione

“Le misure adottate sono straordinarie e uniche e puntano a garantire distanziamento sociale, ma con tutti i servizi essenziali. Dobbiamo adattarci perché è la norma più importante per interrompere o rallentare la diffusione del virus. Si deve poter lavorare in sicurezza e lo sviluppo del lavoro a distanza avrà ricadute positive anche dopo la fine dell’epidemia”. Così Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, intervistato in Circo Massimo su Radio Capital, spiega le nuove disposizioni del governo per contrastare la pandemia. “Sull’aumento dei nuovi contagi arrivato ieri non sono pessimista come non ero ottimista il giorno prima quando era stato segnalato un calo dei casi – dice Brusaferro – quello che è certo è che la curva sta crescendo e sta crescendo più velocemente nelle zone a rischio del nord. I casi segnalati di ieri e oggi vanno riportati mediamente a una settimana fa quindi le misure adottate ora le vedremo, come effetti, tra una settimana”.Il Presidente dell’Iss ricorda che nelle prime zone rosse del lodigiano c’è stato un calo della diffusione del contagio nel senso che da un positivo che contagiava altre due persone si è arrivati al contagio di una sola persona ma ora “l’obiettivo è portare il valore sotto l’uno”. Sulla possibilità di uscire di casa per una passeggiata Brusaferro afferma che “la raccomandazione è quella di di limitare i movimenti allo stretto necessario e indispensabile”. “E’ la linea portante – sottolinea – poi si può considerare il fatto di poter fare due passi sotto casa, mantenendo le distanze, ma limitare i movimenti e i contatti è l’obiettivo principale e una volta emanato il decreto si potrà chiarire la questione definitivamente”. Infine a proposito del documento della Società dei medici anestesisti sulla necessità, a un certo punto, di dover scegliere chi curare non potendo garantire le stesse terapie a tutti, il presidente dell’Iss sostiene che “non si debba arrivare a una situazione di quel tipo”. “Stiamo lavorando – conclude – per non trovarci in quella situazione e al momento non ho segnali in questo senso e mi auguro che non ci siamo. Io penso che una delle cose molto positive sia la capacità di reggere come il nostro SSN. Le misure a supporto per garantire strumenti ulteriori sono importanti e necessarie per continuare a garantire un servizio di ottima qualità”.

Coronavirus: Napoli (Fi),sospendere Ztl e strisce blu Torino

“Un invito al sindaco di Torino: dopo il decreto del governo che dispone la chiusura di tutti o quasi gli esercizi di ogni genere, è il caso di abolire la Ztl, senza il pagamento della sosta, per la durata in vigore del decreto governativo. Non vedo controindicazioni a questo suggerimento”. E’ la proposta di Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera e capogruppo azzurro al Comune di Torino.

